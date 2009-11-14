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Spor

Beşiktaş' a ağır ceza

Çarşı'nın lideri Markaryan'ın da bulunduğu 30 taraftarın İnönü Stadı ve dış saha müsabakalarına girmeleri yasaklandı.

14 Kasım 2009 02:00

Beşiktaş'ın etkin taraftar gruplarından "Çarşı"nın lideri Alen Markaryan'ın da bulunduğu 30 taraftarın İnönü Stadı ve dış saha müsabakalarına girmeleri yasaklandı.

Bu sezon Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde istediği performansı sergileyemeyen Beşiktaş'ta oynanan futboldan çok, Siyah-Beyazlı taraftarların kulüp başkanı Yıldırım Demirören ve yönetim kurulunu protesto etmeleri gündeme gelmişti.

Özellikle Süper Lig'in 8. haftasında 3 Ekim tarihinde İnönü Stadı'nda oynanan Beşiktaş-Denizlispor maçında tribünlerde çıkan olayların yanı sıra, Şampiyonlar Ligi'nde 3 Kasım tarihinde oynanan Beşiktaş-Wolfsburg mücadelesinde başkan Yıldırım Demirören'e yapılan protestolar sonrası İstanbul Emniyet Müdürlüğü bir dizi soruşturma yapmıştı.

Geçtiğimiz hafta 30'a yakın Beşiktaş taraftarı Emniyet Müdürlüğü'ne giderek ifade vermişti. Akşam saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü konu ile ilgili kararını verdi. Verilen bu karar doğrultusunda aralarında Beşiktaş'ın etkin taraftar gruplarında "Çarşı"nın lideri Alen Markaryan'ın da bulunduğu 30 taraftarın İnönü Stadı ve dış saha müsabakalarına girmelerinin yasaklandığı öğrenildi. Ayrıca yaşanan olaylarda kusurlu görülen isimlere 2 bin TL para cezası verileceği ifade edildi.

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