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Spor

Beşiktaş, 9-0'ın rövanşında Manisa'da berabere kaldı

Beşiktaş yine kadroda rotasyona gitti

13 Aralık 2017 03:12

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Beşiktaş, 9-0’ın rövanşında deplasmanda Manisaspor ile 1-1 berabere kalarak adını Son 16 Turu’na yazdırmayı başardı.

İlk maçta olduğu gibi bu maçta da rotasyon kadrosuyla sahaya çıkan siyah-beyazlılar istediği skoru almayı başardı. Beşiktaş’ın golü 14’te Aras Özbiliz’den gelirken Axel Meye 53’te beraberliği sağlayan ve skoru tayin eden golü kaydetti.

Caner formasına kavuştu

Beşiktaş’ta Süper Lig’de 23 Ekim’de Medipol Başakşehir’le oynanan mücadele sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’ndan 6 maç ceza alan Caner Erkin, cezasının bitmesiyle Grandmedical Manisaspor karşısında formasına yeniden kavuştu. Kupadaki eşleşmenin 28 Kasım’da oynanan ilk maçını 9-0 gibi farklı bir skorla kazanan Beşiktaş, rövanşa Quaresma, Cenk, Babel, Fabri, Pepe, Adriano gibi as futbolcularını Manisa’ya getirmedi. Kartal’da ligde ilk 11’de şans bulamayan Negredo, Mitrovic, Mustafa Pektemek ve Medel gibi isimler ilk 11’de oynadı. Aras, bu sezon ilk kez görev aldı.

Karşılaşma öncesi Manisasporlu taraftarlar, Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’nde eşleştiği rakibi Bayern Münih lehine tezahürat yaptı. Beşiktaşlılar ise ilk maçtaki 9-0’lık skoru hatırlatan slogan attı. Manisasporlu taraftarlar maç boyunca sık sık kulüp yönetimini istifaya davet etti.

 

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