Beşiktaş: 87 G.Saray: 96

T24 - Beko Basketbol Ligi'nin 13. hafta karşılaşmasında Beşiktaş Cola Turka, evinde Galatasaray Cafe Crown ile karşılaştı.





Sarı -kırmızılı takımın misafir olduğu Cola Turka Arena müthiş bir mücadeleye sahne oldu.Galatasaray rakibine 9 sayılık fark atarak 96-87'lik skorla maçı kazandı.







MAÇTAN DAKİKALAR





4.PERİYOD:





40.Dakika: 85-92... Wilkinson 'dan enfes bir atış... 85-94... Jasaitis'ten isabetli bir atış daha.... 87-96... Maçın sonucu Beşiktaş Cola Turka 87, Galatasaray Cafe Crown ise 96...

39.Dakika: Galatasaray serbest atış kullanıyor....İkiside başarılı... 85-92

38.Dakika: Wilkinson'dan bir üçlük... 85-90...

37.Dakika: Beşiktaş bir sayı daha aldı.... 82-85....Galatasaray'dan başarılı bir atış geldi...82-87...Beşiktaş üçlükle cevap verdi....85-87... Wilkinson serbest atış kullanıyor...Biri başarısız... 85-88....

36.Dakika: Rancik basket faulü kazandı..79-82...Serbest atışı başarısız... 79-82...Beşiktaş'tan bir sayı...80-82... Murat Kaya'dan güzel bir sayı...80-85...

35.Dakika: Fark ikiye indi... 79-77... Rancik'den bir üçlük daha...79-80...

34.Dakika: 77-75... Engin'den güzel bir atış... 79-75...

33.Dakika: Wilkinson'dan bir üçlük 74-73...Chatman üçlükle cevap verdi... 77-73...

32.Dakika: Galatasaray'dan bir üçlük... 72-70...Chatman'dan müthiş bir basket daha...74-70...

31.Dakika: Beşiktaş sayı ile başladı... 67-67... Beşiktaş'tan isabetli bir sayı 69-67... Chatman 'dan bir basket daha... 72-67...





3.PERİYOD:





30.Dakika: Galatasaray serbest atış kullanıyor... İkisi de başarılı...63-67... Beşiktaş cevabını verdi... 65-67....

29.Dakika: Galatasaray dan bir isabetli atış daha... 63-65...

28.Dakika: 61-61... Jasaitis'den isabetli bir atış...61-63... Beşiktaş hemen cevap verdi... 63-63...

27.Dakika: Mike serbest atış kullanıyor... Atışlardan biri başarılı...56-57... Engin Atsür'den bir üçlük daha...59-57... 61-59...

26.Dakika: Baxter'dan pota altında isabetli bir atış...56-56...

25.Dakika: Chatman serbest atış kullandı... İkisi de başarılı...54-56...

24.Dakika: Karşılıklı ataklar sürüyor...Top bir o potada bir diğer potada...52-56...

23.Dakika: Haluk Yıldırım'dan 3'lük... 49-53... Galatasaray'dan üçlük ile cevap geldi. 49-56...Engin'den de bir üçlük... 52-56...

22. Dakika: Baxter'dan bir smaç... 46-53...

21. Dakika: 44-53..





2. PERİYOD





20.Dakika: Washington'dan smaç geldi. 41-51... İlk devre Galatasaray Cafe Crown'un üstünlüğü ile sona erdi. 41-51...

19.Dakika: Galatasaray 2 serbest atış kullanıyor biri başarılı...38-49... Chatman'dan 3 sayı 41-49...

18.Dakika: Murat Kaya'dan iki başarılı serbest atış.36-43.... Beşiktaş hemen cevap verdi...38-43... 38-46... Rancik sayıyı buldu...38-48...

17.Dakika: Chatman faul atışı kullanacak. İlki başarılı 33-41... İkincisi isabetsiz...33-41...Muratcan Güler'den 3'lük...36-44...

16.Dakika: Evren turnikeyi bıraktı. 29-38... Baxter pota altından sayıyı buldu 31-38... 32-41...

15.Dakika: 27-36... Beşiktaş'tan nefis bir basket.29-36...

14.Dakika: Wilkinson 'dan 2 sayılık atış...27-35...

13.Dakika: Jasaitis'den iki başarılı serbest atış. 23-30... Cevher'den pota altından basket.25-30...27-33...

12.Dakika: Haluk'tan nefis bir üçlük... 20-28...Haluk'tan bir üçlük daha... 23-28...

11. Dakika: 17-28...





1.PERİYOD





10. Dakika: 17-25...

9. Dakika: Beşiktaş pota altında sayı buldu... 17-18 Galatasaray'dan nefis bir üçlük... 17 - 21

8.Dakika: Galatasaray'dan güzel bir 3'lük....7.Dakika: Serbest atışı kullanılıyor. Engin'den 2 başarılı atış.13- 18...Baxter'dan müthiş bir atış.15-18...

6.Dakika: Beşiktaş 2 serbest atış kullanacak.İkisi de başarılı.10-18...Haluk Yıldırım iki serbest atış kullanıyor. Biri isabetli.11-18...

5.Dakika: Buker'den nefis bir smaç...6-13...Evren farkı 9'a çıkardı. 6-15...Chatman'dan pota altından süper bir basket...8-15....

4.Dakika: Baxter 2 atış kullanıyor... İlki başarılı 3-11...İkincisi de başarılı 4-11..Chatman karşılık verdi. 4-13...Cevher'in atışı isabetsiz...Engin Washington'a faul yaptı.

3.Dakika: Galatasaray Serbest atış kullanıyor.. Biri başarısız 2-9 .Washington pota altında nefis bir basket. 2-11...

2.Dakika: 2-5... Jasaitis'ten müthiş basket daha 2-8...

1. Dakika: Karşılaşma hava atışıyla başladı.İlk hücum şansı Beşiktaşı'ın İlk Sayı sarı kırmızılılar.Jasaitis sayıyı buldu.0-2.. Beşiktaş hemen karşılık verdi. 2-2...





