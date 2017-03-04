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Spor

Beşiktaş 86- 81 Pınar Karşıyaka

Türkiye Basketbol Ligi 21. haftasında Beşiktaş Sompo Japan, Pınar Karşıyaka'yı 86-81'lik skorla mağlup etti

04 Mart 2017 21:15

Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nin 20. haftasında Beşiktaş Sompo Japan, sahasında Pınar Karşıyaka’yı 86-81 yendi. Bu skorla Beşiktaş Sompo Japan 16. galibiyetini elde ederken, Pınar Karşıyaka ise 10. kez sahadan yenik ayrıldı.

Beşiktaş Sompo Japan: 86 – 81 Pınar Karşıyaka

Salon: Beşiktaş Akatlar Arena

Hakemler: Fatih Arslanoğlu xx, Ziya Özorhon xx, Kerem Baki xx

Beşiktaş Sompo Japan: Thompson x 9, Roll x 6, Strawberry xxx 19, Stimac xxx 17, Clark xxx 17, Weems xx 12, Erkan Veyseloğlu 2, Kenan Sipahi x 4

Başantrenör: Ufuk Sarıca

Pınar Karşıyaka: Green xxx 24, Brown xxx 16, Ponitka xxc 10, Summers xxx 18, Owens x 8, Petway 2, Erdi Gülaslan 3

Başantrenör: Nenad Markovic

1. Periyot: 25-19 (Beşiktaş Sompo Japan)

Devre: 46-37 (Beşiktaş Sompo Japan)

3. Periyot: 66-61 (Beşiktaş Sompo Japan)

 

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