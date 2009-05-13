Beşiktaş 8. kez kupada mutlu sona ulaştı



Fortis Türkiye Kupası final maçında Fenerbahçe’yi 4-2 mağlup eden Beşiktaş, tarihinde 8. kez bu kupayı müzesine götürdü.





Futbolda bu sezon da Fortis Bankası'nın sponsorluğunda düzenlenen 47. Türkiye Kupası'nın sahibi, Beşiktaş oldu.



İzmir Atatürk Stadı'nda Fenerbahçe'yi 4-2 yenerek kupaya uzanan siyah-beyazlı ekip, tarihinde 8. kez bu kupayı kazanma başarısı gösterdi.



Futbol Federasyonu tarafından 1962-63 sezonundan itibaren düzenlenen organizasyonda siyah-beyazlılar daha önce de 1974-75, 1988-89, 1989-90, 1993-94, 1997-98, 2005-06 ve 2006-07 sezonlarında kupayı müzesine götürmüştü.



13 AYRI TAKIM KAZANDI



Türkiye Kupası'nı 46 yıllık geçmişinde şimdiye dek 13 ayrı takım müzesine götürdü.



Kupada şimdiye dek, Galatasaray 14, Beşiktaş 8, Trabzonspor 7, Fenerbahçe 4, Altay, Ankaragücü, Göztepe, Gençlerbirliği ve Kocaelispor 2'şer, Eskişehirspor, Bursaspor, Sakaryaspor ve Kayserispor da 1'er kez mutlu sona ulaştı.



REKORLAR GALATASARAY'DA



Türkiye Kupası tarihinde rekorlar, bu sezon çeyrek finalde Sivasspor'a elenen ve son 4 sezondur finale çıkamayan Galatasaray'ın elinde bulunuyor.



Sarı-kırmızılı ekip, şimdiye dek bu kupada 19 kez final oynarken, 14 kez kupayı müzesine götürmeyi başardı.



19 AYRI TAKIM FİNAL OYNADI



Türkiye Kupası'nın 46 yıllık geçmişinde daha önce 19 ayrı takım finallerde mücadele ederken, bunlardan 13'ü, en az 1 kez kupa sevinci yaşadı.



Finale yükselip de kupayı şimdiye dek hiç kazanamayan takımlar ise Adana Demirspor, Boluspor, Mersin İdmanyurdu, Samsunspor, Antalyaspor ve Kayseri Erciyesspor.



Bunun yanı sıra, Kocaelispor 2, Sakaryaspor ile Kayserispor ise oynadığı tek finalde kupayı kazanma başarısını gösterdi.



Öte yandan, Galatasaray 19 kez final oynayıp 14 kez kupayı kazanırken, 14 kez final oynayan Beşiktaş 8, 12 kez final oynayan Trabzonspor ise 7 kez güldü.



Bu arada, Altay 7 kez finale çıkıp, yalnızca 2 kez kupanın sahibi olabildi.



