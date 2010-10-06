Beşiktaş, 75 milyon doları UEFA kriterleri için kullanacak

T24 - Beşiktaş Futbol Yatırımları, Denizbank, Şekerbank ve Bankpozitif’in oluşturduğu konsorsiyumdan 75 milyon dolar kredi aldı. UEFA’nın mali kriterleri doğrultusunda kısa vadeli borçların kapatılacağını belirten Beşiktaş Başkanı Yıldırım Demirören, “Kulübün Fulya’daki kira gelirlerini temlik olarak gösterdik” dedi.





UEFA’nın yeni dönemde kulüplerin mali yapılarını sıkı denetim altına alacak olması Türk futbolunu harekete geçirdi. Beşiktaş kısa vadeli borçlarını uzun vadeye yaymak için 3 bankadan 75 milyon dolarlık kredi aldı. Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören, kredinin 1 yılı geri ödemesiz 6 yıl vadeli olduğunu belirterek, kredi için kulübün Fulya’daki kira gelirlerinin temlik olarak gösterildiğini açıkladı. Beşiktaş Futbol Yatırımları, Denizbank, Şekerbank ve Bankpozitif’in oluşturduğu konsorsiyumdan alacağı krediyle borçlarının önemli bir kısmını kapatmayı planlıyor.



Borçlar artmayacak

Beşiktaş Futbol Yatırımları şirketinin yüzde 8.75 faiz ile 6 yıl vadeli kredi aldığını vurgulayan Yıldırım Demirören, şöyle konuştu: “Bu kredi ile kulübümüzün kısa vadeli borçlarının uzun vadeye yayılması hedeflenmiştir. Kulübümüzün borçlarında önemli bir artış olmayacak. Bu konuyla ilgili olarak bir süredir görüşmelerimizi sürdürüyorduk. Bu görüşmeler sonuçlandı ve kredi anlaşması imzalandı.”



Mali kriter önemli

UEFA’nın mali kriterleri doğrultusunda hareket ettiklerini belirten Beşiktaş Asbaşkanı Ertunç Soğancıoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı: “Buradan gelen parayı transfer harcamalarında kullanmak gibi bir niyetimiz yok. Beşiktaş olarak UEFA’nın yeni finansal kriterleri çerçevesinde çalışmalarımızı yapıyoruz. Önümüzdeki yıllarda bu kriterlere uymayan kulüpler için ciddi yaptırımlar uygulanacak. Biz de şimdiden önlemimizi alıyoruz. Bu krediyle önemli borçlarımızı kapatacağız.”



30 milyon dolar verdi

75 milyon dolarlık kredinin 30 milyon dolarının Denizbank tarafından verileceğini belirten Konsorsiyum Başkanı ve Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, şöyle konuştu: “30 milyon doları Şekerbank ve 15 milyon doları Bankpozitif tarafından karşılandı. Önümüzdeki dönemde Beşiktaş ile yaptığımız iş birliğini de genişletmek istiyoruz. Daha önce Galatasaray ile de böyle bir kredi anlaşmasına imza attık. Galatasaray bu krediyi iki şirketi birleştirmede kullanıyor.”

Spora desteğe devam

Şekerbank Genel Müdürü Meriç Uluşahin, futbol camiası için önemli bir gün yaşadıklarını dile getirerek, “Finans sektörü futbolla buluşuyor. Sporu desteklemeye devam edeceğiz. Gelecek yıl Beşiktaş’ın 108. yıldönümü. Umarım bu kredi uğurlu gelir ve Avrupa’da alacağı bir kupayla bunu taçlandırır” dedi. Bank Pozitif CEO’su Hasan Akçakayalıoğlu ise bu miktarda bir krediyi oluşturmanın kulübün idari başarısı olduğunu anlatarak, bu anlaşmanın kulüplerin kurumsallaşma alanındaki ilerlemesini gösterdiğini söyledi.

Kulüplere 200 milyon dolar kredi verdik

TÜRK futboluna son dönemlerde verdikleri destekle ilgili olarak değerlendirme yapan Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, şu bilgileri verdi: “Fenerbahçe ve Trabzonspor’un halka açılmasında Denizbank olarak yer aldık. Spor kulüplerine 200 milyon doların üzerinde kredi sağladık. Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Bursaspor, Fenerbahçe ve Rizespor gibi kulüplerde de yer alıyoruz. Bunun yanı sıra diğer Anadolu kulüplerinde de yer alıyoruz.”

Kırılan bardaktan akan suyu alnına sürdü

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören, Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş’in katıldığı imza töreninde talihsiz kaza yaşandı. Demirören konuşurken sağında oturan Ateş mikrofonu düzeltirken bardağı düşürdü. Demirören önünde kırılan bardağın suyunu baş parmağı ile alnına götürdü.

UEFA’nın finansal fair play kriterleri

*Kulüpler gelirlerinin üzerinde harcama yaparak, bütçe açığı veremeyecek.

*Kulüp sahipleri ve yöneticiler kulüplere borç para aktaramayacak.

*Kulüpler 2015’e kadar yöneticilere olan borçlarını ödemek zorunda kalacak.

*Böylelikle futbol dışı fonların kulübe aktarılmasına engel olunacak.

*Bu şekilde kulüpler arasında dengesiz ve haksız rekabet ortadan kalkacak.

*Borçlanmada aşırıya kaçan kulüpler, UEFA’nın organizasyon-larına katılamayacak.

*Kulüpler belli oranda borçlanabilecek ve taahhütlerini eksiksiz yerine getirecek.

*Kulüpler, 3 yıl arka arkaya zarar edemeyecek.

*Gelirlerinin en fazla yüzde 60’ıyla transfer ve bonservis harcaması yapabilecek.

