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BEŞİKTAŞ 6 PUAN VE AVERAJLA 2. SIRADA ANKARA (A.A)

01 Ekim 2010 01:18

-BEŞİKTAŞ 6 PUAN VE AVERAJLA 2. SIRADA ANKARA (A.A) - 30.09.2010 - UEFA Avrupa Ligi (L) Grubu'nda mücadele eden Beşiktaş, Avusturya'daki maçta Rapid Wien'i 2-1 yendi. Siyah-beyazlılar, bu sonuçla puanını 6'ya çıkartarak lider Porto'nun ardından grupta averajla 2. sırada yer aldı. Beşiktaş'ın gollerini Holosko ve Bobo kaydederken, Rapid Wien'in tek golü ise Türk asıllı oyuncu Veli'den geldi. Gruptaki diğer maçta ise Porto, deplasmanda CSKA Sofya'yı 1-0 mağlup etti. (L) Grubu'nda puan durumu şöyle: /* TAKIMLAR            O    G    B    M    A    Y    P --------------------------------------------------- 1-FC Porto          2    2    0    0    4    0    6 2-Beşiktaş          2    2    0    0    3    1    6  3-CSKA Sofya        2    0    0    2    0    2    0  4-Rapid Wien        2    0    0    2    1    5    0 */

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