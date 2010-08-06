-BEŞİKTAŞ 6 EKSİKLE ÇALIŞTI İSTANBUL (A.A) - 06.08.2010 - Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Dünkü Viktoria Plzen maçında oynayan oyuncuların yenileme çalışması yaparak tamamladığı antrenmanda diğer oyuncular ise taktik ağırlıklı bir idman gerçekleştirdi. Teknik direktör Bernd Schuster yönetimindeki antrenmana koşular ve pas çalışmalarıyla başlayan siyah-beyazlılar, yarım sahada yaptığı taktik çalışmayla idmanı tamamladı. Tedavileri devam eden İbrahim Toraman, Sivok, Yusuf, Rıdvan ve Rüştü'nün yanı sıra sağ ayak bileğinde burkulmaya bağlı ödem oluşan Holosko ile sağ dizinde ödem meydana gelen Onur Bayramoğlu çalışmaya katılmadı. Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.