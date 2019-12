Beşiktaş: 5 Maccabi Tel Aviv: 1

T24

İnönü Stadı'nda oynanan mücadelede siyah-beyazlı temsilcimize galibiyeti getiren golleri 3. ve 27. dakikalarda Hugo Almeida, 50. dakikada Mehmet Aurelio, 53. dakikada Egemen Korkmaz ve 88. dakikada Edu kaydetti. Konuk takımın tek golü ise 48. dakikada Kehat'tan geldi.Stat çevresine yaklaşan bir grup eylemci İsrail'i protesto etti, güvenlik güçleri Gümüşsuyu yokuşunda toplanan kalablığın etrafında geniş güvenlik önlemleri aldı. Protestocuların, ''kahrolsun İsrail, İsrail Filistin'den defol'' sloganları attığı duyuldu.Karşılaşmayı Türk basın mensuplarının yanı sıra yabancı medya mensupları da takip etti. İsrail'den 27 gazeteci Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı için İstanbul'a gelirken, ayrıca 2 Alman, 1 de ABD'li gazeteci karşılaşmada görev yaptı.Maccabi Tel Aviv takımı, ısınmak için maçın başlamasına 45 dakika kala sahaya çıktı. Siyah-beyazlı taraftarlar, İsrail takımı oyuncularını ıslıklarla protesto etti.Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç da izledi. Bakan Kılıç'ın yanı sıra UEFA 1. Asbaşkanı Şenes Erzik, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Ali Aydınlar ve TFF Başkan Vekili Lütfi Arıboğan maçı protokol tribününden takip etti.Beşiktaşlı taraftarlar maç öncesinde, şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında Metris Cezaevi'nde tutuklu bulunan teknik direktör Tayfur Havutçu'ya destek verirken, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'a tepki gösterdi. “Beşiktaş'ın çocuğu Tayfur Havutçu” diye tezahüratlar yapan taraftarlar, Aziz Yıldırım'a ise küfürlü tezahüratlar yaptı.Beşiktaşlı taraftarlar, Avrupa Ligi maçı öncesi tribünlerde atkı şov yaptı. Maça atkılarıyla gelen taraftarlar, birlikte atkılarını havaya kaldırarak tezahüratlar yaptı ve takımlarına destek verdiSiyah-beyazlı taraftarlar, maçın başlamasına kısa bir süre kala “Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez” diye tezahürat yaptı. Taraftarlar ayrıca, uzun süre “Türkiye” diye tempo tuttu.Beşiktaş'ın Çek futbolcusu Tomas Sivok, bugün iki heyecan birden yaşadı. 15 Eylül 1983 doğumlu Sivok, 28. doğum gününde Maccabi Tel Aviv karşısına çıkarken, siyah-beyazlı taraftarlar tezahüratlarla Sivok'un doğum gününü kutladı. Sivok'u tribünlere çağıran taraftarlar, İngilizce “Happy Birthday To You” diye tezahürat yaptı.Beşiktaşlı taraftarlar, Maccabi Tel Aviv karşısında takımlarını yalnız bırakmadı. Karşılaşmayı izleyen 20 bin'i aşkın taraftar, maç öncesinde takımlarına destek verdi.Maccabi Tel Aviv takımının, 150 bilet talep etmesine rağmen karşılaşmaya sadece 10 İsrailli taraftar geldi. Maccabi Tel Aviv'in 10 taraftarı, karşılaşmayı kendilerine ayrılan eski açık tribününden izledi. Tribünde İsrailli taraftarlardan çok özel güvenlik elemanı olması dikkati çekti. Öte yandan, Maccabi Tel Aviv'de cezalı olan teknik direktör Mordehay Iwanir'in yerine takımın başında sahaya yardımcısı Elfasi Jack çıktı.90'+3'Hakem son düdüğü çalıyor. Maç sona erdi.90'+2' Edu rakibini arkadan itiyor hakem faulü verdi. Yoav Ziv faülü kullanıyor.90'Hakem faulü Beşiktaş aleyhine çaldı.90'Topa sahip olma oranları; Evsahibi takım için 49% - Misafir takım için 51% olarak gerçekleşti.88'G O L - Edu attı.88' Edu rakiplerini birer birer geçiyor.87'Rüştü Reçber çıkıyor ve topu kontrol ediyor.87'Rafael Dahan uzun oynuyor...87'Beşiktaş şimdi taç atışı kullanarak oyuna başlayacak.86'Ricardo Quaresma oyundan çıkıyor ve yerine Mustafa Pektemek oyuna dahil oluyor.86'Hakem faulü Beşiktaş aleyhine çaldı.86'Batista Santana Nivaldo şimdi topu uzaklaştıran oyuncu.86'Manuel Fernandes ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.85'Topa sahip olma oranları; Evsahibi takım için 47% - Misafir takım için 53% olarak gerçekleşti.85'Mehmet Aurelio rakibini arkadan itiyor hakem faulü verdi. Barak Itzhaki faülü kullanıyor.84'Maccabi Tel Aviv topu uzaklaştırıyor.84'Beşiktaş, Manuel Fernandes ile korner atışını kullanıyor.83'Maccabi Tel Aviv şimdi taç atışı kullanarak oyuna başlayacak.82'Beşiktaş aleyhine ofsayta kararı. Ofsayt pozisyonunda olan oyuncu İsmail Köybaşı.82' Edu uzun oynuyor...81'Savo Pavicevic şimdi topu uzaklaştıran oyuncu.81'Veli Kavlak ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.81'Maccabi Tel Aviv şimdi taç atışı kullanarak oyuna başlayacak.80'Simao oyundan çıkıyor ve yerine Veli Kavlak oyuna dahil oluyor.80'Omer Vered sarı kart gördü.80'Omer Vered rakibini sert bir faul ile durduruyor. Faule maruz kalan İsmail Köybaşı.79'Guy Haimov çıkıyor ve topu kontrol ediyor.79' Edu uzun oynuyor...78'Necip Uysal ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.77'Ricardo Quaresma ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.76'Beşiktaş için kale vuruşu.76'Barak Itzhaki şutunu çekiyor ama farklı aut.75'Maccabi Tel Aviv için kale vuruşu.74'Savo Pavicevic rakibinin formasından çekiyor. Faule maruz kalan oyuncu Manuel Fernandes.74'Savo Pavicevic rakibinin formasından çekiyor. Faule maruz kalan oyuncu Manuel Fernandes.74'Bu dakikalarda konuk takımın yopun baskısı var.73'Maccabi Tel Aviv için kale vuruşu.72' Edu volesinde kaleci iyi yer tuttu ve tehlikeyi savuşturdu oyun devam ediyor.71'Roberto Puncec rakibine kontrolsüz bir müdahalede bulundu ve hakem faulü gösterdi.71'İsmail Köybaşı frikiği ceza sahasına orta şeklinde kullandı.71'Yoav Ziv ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.70'Egemen Korkmaz şimdi topu uzaklaştıran oyuncu.70'Rafael Dahan ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.70'Maccabi Tel Aviv için kale vuruşu.69'Beşiktaş adına Tomas Sivok kafa vuruşunu yaptı ancak top dışarıda.69'Beşiktaş, Simao ile korner atışını kullanıyor.69'Yoav Ziv araya giriyor ve topu kornere gönderdi.68'Roberto Puncec rakibine faul yapıyor. Faule maruz kalan oyuncu Manuel Fernandes.68'Barak Itzhaki rakibine faul yapıyor. Faule maruz kalan oyuncu Ekrem Dağ.67'Roberto Puncec rakibini arkadan itiyor hakem faulü verdi. Mehmet Aurelio faülü kullanıyor.66'Hakem faulü Beşiktaş aleyhine çaldı.66'Topa sahip olma oranları; Evsahibi takım için 46% - Misafir takım için 54% olarak gerçekleşti.65'Beşiktaş şimdi taç atışı kullanarak oyuna başlayacak.63'Maccabi Tel Aviv aleyhine ofsayta kararı. Ofsayt pozisyonunda olan oyuncu Rafael Dahan.63'Omer Vered uzun oynuyor...62'Maccabi Tel Aviv şimdi taç atışı kullanarak oyuna başlayacak.62'Ricardo Quaresma uzaktan bir şut denemesi ancak kaleci başarılı.61'Maccabi Tel Aviv aleyhine ofsayta kararı. Ofsayt pozisyonunda olan oyuncu Eliran Atar.60'Omer Vered şimdi topu uzaklaştıran oyuncu.60' Simao ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.60'Maccabi Tel Aviv şimdi taç atışı kullanarak oyuna başlayacak.59'Roberto Damian Colautti oyundan çıkıyor ve yerine Roberto Puncec oyuna dahil oluyor.58'Beşiktaş için kale vuruşu.58'Sakatlanan Hugo Almeida yerine oyuna Edu girecek.58'Hakem oyunu tekrar başlatıyor.58'Hugo Almeida sağlık görevlileri tarafından tedavisi yapılmak üzere saha kenarına alınıyor.57'Hugo Almeida bir sakatlık geçiriyor, hakem sağlık görevlileri sahaya çağırdı. Beşiktaş için şanssız bir an.57'Bu dakikalarda maç durmuş durumda.57'Guy Haimov çıkıyor ve topu kontrol ediyor.57'Beşiktaş, Manuel Fernandes ile korner atışını kullanıyor.55'Batista Santana Nivaldo sarı kart gördü.55'Batista Santana Nivaldo rakibini sert bir faul ile durduruyor. Faule maruz kalan Ekrem Dağ.55'Rüştü Reçber çıkıyor ve topu kontrol ediyor.55'Rafael Dahan uzun oynuyor...53'Ricardo Quaresma ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.53'Beşiktaş köşe vuruşunu Simao ile kısa pas olarak kullandı.53'Savo Pavicevic araya giriyor ve topu kornere gönderdi.53'Necip Uysal ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.53'Beşiktaş şimdi taç atışı kullanarak oyuna başlayacak.52'Mehmet Aurelio rakibini arkadan itiyor hakem faulü verdi. Savo Pavicevic faülü kullanıyor.52'Ricardo Quaresma ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.50'Manuel Fernandes frikiği ceza sahasına orta şeklinde kullandı.50'Haris Medunjanin sarı kart gördü.50'Haris Medunjanin rakibinin formasından çekiyor. Faule maruz kalan oyuncu Necip Uysal.50'Haris Medunjanin rakibinin formasından çekiyor. Faule maruz kalan oyuncu Necip Uysal.48'Eliran Atar ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.48'Maccabi Tel Aviv köşe vuruşunu Eliran Atar ile kısa pas olarak kullandı.48'Tomas Sivok araya giriyor ve topu kornere gönderdi.48'Yoav Ziv ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.46'Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.46'Shiran Yeini oyundan çıkıyor ve yerine Barak Itzhaki oyuna dahil oluyor.46'Muanes Dabur oyundan çıkıyor ve yerine Dor Micha oyuna dahil oluyor.46'Muanes Dabur oyundan çıkıyor ve yerine Eliran Atar oyuna dahil oluyor.45'+2'Hakem ilk yarıyı bitiren düdüğünü çalıyor.45'+2'Rüştü Reçber çıkıyor ve topu kontrol ediyor.45'+2'Roy Kehat uzun oynuyor...45'Beşiktaş aleyhine ofsayta kararı. Ofsayt pozisyonunda olan oyuncu Hugo Almeida.45'Mehmet Aurelio uzun oynuyor...45'Batista Santana Nivaldo şimdi topu uzaklaştıran oyuncu.45'Manuel Fernandes topun üstüne geldi vurdu kaleciden döndü.43'Savo Pavicevic sarı kart gördü.43'Savo Pavicevic rakibini sert bir faul ile durduruyor. Faule maruz kalan Ricardo Quaresma.41'Omer Vered rakibine faul yapıyor. Faule maruz kalan oyuncu Ricardo Quaresma.40'Topa sahip olma oranları; Evsahibi takım için 45% - Misafir takım için 55% olarak gerçekleşti.39'Hakem faulü Maccabi Tel Aviv aleyhine çaldı.39'Maccabi Tel Aviv için kale vuruşu.39'Hugo Almeida, Beşiktaş atağında topun gelişine doğru bir vuruş denedi ancak kaleyi tutmayan top auta gitti.39'Beşiktaş için kale vuruşu.38'Tomas Sivok şimdi topu uzaklaştıran oyuncu.38'Omer Vered ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.37'Beşiktaş için kale vuruşu.37'Maccabi Tel Aviv adına Roberto Damian Colautti kafa vuruşunu yaptı ancak top dışarıda.37'Yoav Ziv ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.36'Beşiktaş şimdi taç atışı kullanarak oyuna başlayacak.35'Egemen Korkmaz şimdi topu uzaklaştıran oyuncu.35'Shiran Yeini ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.35'Guy Haimov şimdi topu uzaklaştıran oyuncu.35'İsmail Köybaşı ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.33'Maccabi Tel Aviv aleyhine ofsayt kararı.32'Beşiktaş şimdi taç atışı kullanarak oyuna başlayacak.31'Beşiktaş aleyhine ofsayta kararı. Ofsayt pozisyonunda olan oyuncu Hugo Almeida.31'Rüştü Reçber uzun oynuyor...31'Yoav Ziv şutunda isabet var ancak kaleci gole izin vermedi.30'Maccabi Tel Aviv şimdi taç atışı kullanarak oyuna başlayacak.28'Hugo Almeida, şimdi bir gol şansı yakalıyor ama vuruşunda kaleci gole izin vermedi.28'Ricardo Quaresma ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.27'Beşiktaş şimdi taç atışı kullanarak oyuna başlayacak.26'Beşiktaş şimdi taç atışı kullanarak oyuna başlayacak.25'Yoav Ziv uzaktan bir şut denemesi ancak kaleci başarılı.24'Maccabi Tel Aviv için kale vuruşu.24'Egemen Korkmaz için gol şansı. Kafa vuruşu. Etkili değil.24'Manuel Fernandes frikiği ceza sahasına orta şeklinde kullandı.24'Batista Santana Nivaldo rakibine arkadan faul yapıyor. Faule maruz kalan oyuncu Mehmet Aurelio.23'Beşiktaş şimdi taç atışı kullanarak oyuna başlayacak.22'Beşiktaş aleyhine ofsayta kararı. Ofsayt pozisyonunda olan oyuncu Ricardo Quaresma.22'Mehmet Aurelio uzun oynuyor...21'Beşiktaş için kale vuruşu.21'Topa sahip olma oranları; Evsahibi takım için 59% - Misafir takım için 41% olarak gerçekleşti.20'Muanes Dabur rakibine arkadan faul yapıyor. Faule maruz kalan oyuncu Egemen Korkmaz.19'Rüştü Reçber çıkıyor ve topu kontrol ediyor.19'Haris Medunjanin uzun oynuyor...18' Simao rakibinin formasından çekiyor. Faule maruz kalan oyuncu Omer Vered.18' Simao rakibinin formasından çekiyor. Faule maruz kalan oyuncu Omer Vered.18'Rüştü Reçber çıkıyor ve topu kontrol ediyor.18'Muanes Dabur uzun oynuyor...16'Maccabi Tel Aviv aleyhine ofsayta kararı. Ofsayt pozisyonunda olan oyuncu Muanes Dabur.16'Rafael Dahan uzun oynuyor...16'Beşiktaş için kale vuruşu.15'Guy Haimov çıkıyor ve topu kontrol ediyor.15'İsmail Köybaşı ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.15'İsmail Köybaşı rakiplerini birer birer geçiyor.14'Guy Haimov çıkıyor ve topu kontrol ediyor.14'Manuel Fernandes uzun oynuyor...13'Omer Vered rakibine arkadan faul yapıyor. Faule maruz kalan oyuncu Simao.13'Beşiktaş için kale vuruşu.12'Batista Santana Nivaldo şimdi topu uzaklaştıran oyuncu.12' Simao ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.11'Yoav Ziv rakibine faul yapıyor. Faule maruz kalan oyuncu Manuel Fernandes.11'Beşiktaş için kale vuruşu.11'Rafael Dahan ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.10'Maccabi Tel Aviv şimdi taç atışı kullanarak oyuna başlayacak.10'Beşiktaş için kale vuruşu.10'Haris Medunjanin serbest vuruşu kullanıyor, vuruşunu yaptı ancak top farklı şekilde auta çıkıyor.9' Simao rakibini arkadan itiyor hakem faulü verdi. Rafael Dahan faülü kullanıyor.8'Guy Haimov çıkıyor ve topu kontrol ediyor.8'Ricardo Quaresma ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.8'Ekrem Dağ uzun oynuyor...7'Roberto Damian Colautti uzaktan bir şut denemesi ancak kaleci başarılı.6'Maccabi Tel Aviv için kale vuruşu.6'Ricardo Quaresma uzun oynuyor...6'Beşiktaş şimdi taç atışı kullanarak oyuna başlayacak.5'Beşiktaş için kale vuruşu.3'Beşiktaş uzun oynadı.2'Beşiktaş şimdi taç atışı kullanarak oyuna başlayacak.1'Beşiktaş forvetleri santrayı yaptılar ve maç başladı.0'Hakem karşılaşmanın ilk düdüğünü çalıyor.0'Inönü Stadi bu maça evsahipliği yapacak.0'Inönü Stadi maça hazır. Her iki takımın sahadaki yerlerini almasını bekliyoruz.0'Inönü Stadi maça hazır. Takımların sahadaki yerlerini almasını bekliyoruz.0'Herkesin heyecanla beklediği bu maça Inönü Stadi evsahipliği yapacak.0'Maç 5 dakika içerisinde başlayacak.0'Müsabaka için herşey hazır. Takımların sahadaki yerlerini alması bekleniyor.: Rüştü, Ekrem Dağ, Egemen Korkmaz, Sivok, İsmail Köybaşı, Necip Uysal, Fernandes, Mehmet Aurelio, Quaresma, Simao, AlmeidaHaimov, Nivaldo, Ziv, Pavicevic, Vered, Medunjanin, Yeini, Dahan, Dabbur, Kehat, Colautti