-Beşiktaş 5. kez gruplara kaldı VLADİKAVKAZ (A.A) - 26.08.2011 - UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalabilmek için Rusya'nın Alania takımıyla play-off turunda mücadele eden Beşiktaş, rakibini geçerek 5. kez gruplara kalmayı başardı. Siyah-beyazlı ekip, yeni sisteme geçildiğinden bu yana başarılı bir grafik çizerek daha önce 4 kez gruplara kalmayı başarırken, ilk maçta 3-0 mağlup ettiği Alania'ya rövanş mücadelesinde 2-0 yenilmesine rağmen 5. kez gruplara kaldı. 2004-05 sezonunda play-off turunda Norveç'in Bodo Glimt takımıyla eşleşen siyah-beyazlılar, deplasmanda 1-1 berabere kalıp, evinde 1-0 kazanarak turu geçti ve gruplarda mücadele etmeye hak kazandı. 2005-06 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turundan başlayan ''Kara Kartallar'', Liechtenstein'ın Vaduz takımını 1-0 ve 5-1'lik sonuçlarla eledikten sonra play-off turunda İsveç'in Malmö takımıyla eşleşti. Malmö'ye İstanbul'da 1-0 mağlup olan ''Kara Kartallar'', deplasmanda 4-1 galip gelip, UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci kez gruplarda mücadele etme şansı yakaladı. 2006-07 sezonunda Bulgaristan'ın CSKA Sofya takımını 2-0 ve 2-2'lik sonuçlarla eleyerek gruplara kalan siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'nde sadece 2008-09 sezonunda gruplarda mücadele edemedi. Söz konusu sezonda 2. ön eleme turunda Bosna-Hersek'in Siroki Brijeg takımını 2-1 ve 4-0'lık skorlarla kupa dışında bırakan siyah-beyazlılar, play-off turunda ise Ukrayna'nın Metalist Kharkiv takımına elendi. Metalist Kharkiv karşısında İstanbul'daki ilk maçı 1-0 kazanan Beşiktaş, deplasmanda 4-0 kaybedip, gruplu sisteme geçildiğinden bu yana ilk kez elenip gruplara kalamadı. Geçen sezon Avrupa kupalarında en çok maç yaptığı dönemi yaşayan siyah-beyazlılar, 2. ön eleme turunda Faroe Adaları temsilcisi Vikingur'u 4-0, 3-0, 3. ön eleme turunda Çek Cumhuriyeti'nin Viktoria Plzen takımını 1-1, 3-0, play-off turunda da Finlandiya'nın HJK Helsinki ekibini 2-0 ve 4-0'lık sonuçlarla eleyerek gruplarda mücadele etme hakkı kazandı. -Bir kez daha başardı- Bu sezon bir kez daha UEFA Avrupa Ligi'ne katılan Beşiktaş, bir kez daha gruplara kalma başarısı gösterdi. Play-off turunda Rusya'nın Alania takımıyla eşleşen siyah-beyazlı ekip, rakibini Fiyapı İnönü Stadı'nda 3-0 yendi. Deplasmandaki rövanş maçında 2-0 mağlup olan Beşiktaş, ilk maçtaki skorun sayesinde 5. kez adını gruplara yazdırdı. -Gruplardan sadece 1 kez çıkabildi- Beşiktaş, gruplarda ise ön elemelerdeki başarısını tekrarlayamadı ve daha önce 4 kez mücadele ettiği gruplardan sadece 1 defa çıkmayı başarabildi. 2004-05, 2005-06, 2006-07 sezonlarında gruplarda başarılı olamayıp elenen ve bir üst tura çıkamayan ''Kara Kartallar'', tarihlerinde ilk kez geçen sezon Porto, Rapid Wien ve CSKA Sofya'nın bulunduğu grubu ikinci sırada tamamlayarak üst tura çıktı. Siyah-beyazlılar, grupların ardından Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımına elendi. -Kabus gibi geçti- İlk maçta aldığı 3-0'lık galibiyetle Rusya'ya rahat bir şekilde geçen Beşiktaş için son 10 dakika kabus gibi geçti. 81. dakikada kalesinde gördüğü golle 1-0 yenik duruma düşen siyah-beyazlı ekip, İbrahim Toraman'ın kırmızı kartla oyun dışı kalmasıyla sıkıntılı anlar yaşadı. 88. dakikada 2. golü yiyen Beşiktaş, kalan dakikalarda maçın uzamaması için büyük gayret gösterdi. Alania'nın üst üste atakları karşısında zor anlar yaşayan siyah-beyazlı ekip, maçın bitiş düdüğüyle birlikte rahat bir nefes aldı. -MAÇ BAŞLADI YAĞMUR DURDU- İki takım arasındaki karşılaşma, sağanak nedeniyle 1 saat 35 dakika geç başlarken, karşılaşmanın başlamasıyla birlikte yağmur durdu. Maçtan 2 saat önce başlayan ve yoğun şekilde yağan yağmurun zemini oynanmaz hale getirmesi nedeniyle iki kez başlama saati değişen mücadelenin başlamasıyla birlikte yağış sona erdi ve futbolcular rahat bir şekilde mücadelelerini verdiler. -KADRODA İKİ DEĞİŞİKLİK- Beşiktaş Teknik Direktörü Carlos Carvalhal, rövanş maçında iki değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Simao'nun sakatlığında sağda Holosko'yu görevlendiren Carvalhal, ilk maçta ilk 11'de şans verdiği Mustafa'yı yedek soyundurup, Veli'ye ilk 11'de forma verdi. -RÜŞTÜ'NÜN GAYRETLERİ YETMEDİ- Alania'nın baskılı olduğu dakikalarda siyah-beyazlı takımın tecrübeli kalecisi Rüştü, başarılı kurtarışlarıyla rakibe gol izni vermedi. Rus ekibinin özellikle devrelerin başındaki baskısı karşısında duran toplarda zorlanan Beşiktaş'ta Rüştü önemli kurtarışlar yapmasına rağmen son 10 dakikada 2 gol gördü. -QUARESMA'NIN CEZASI BİTTİ- Siyah-beyazlı takımda 3 maçlık cezası nedeniyle Alania ile oynanan iki maçta da forma giymeyen Portekizli oyuncu Quaresma'nın cezası rövanş mücadelesiyle birlikte sona erdi. Beşiktaş'ın geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev ile İstanbul'da yaptığı maçta kırmızı kart gören ve 3 maç ceza alan Portekizli oyuncu, Dinamo Kiev ile deplasmanda oynanan karşılaşmanın yanı sıra bu sezon play-off turunda Alania ile oynanan iki karşılaşmada da forma giymedi. Takımının deplasmanda yaptığı karşılaşmayla cezasını tamamlayan Quaresma, grup mücadelesinde forma giyebilecek.