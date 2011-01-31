-BEŞİKTAŞ 5 EKSİKLE ÇALIŞTI İSTANBUL (A.A) - 31.01.2011 - Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final turunda Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ile yapacağı ilk maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Spor Toto Süper Lig'de dün İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a 2-1 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, kupada 2 Şubat Çarşamba günü Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına basına kapalı gerçekleştirdiği antrenmanla başladı. Teknik direktör Bernd Schuster yönetimindeki antrenmanda, dünkü maçta forma giyen futbolcular koşuların ardından çalışmayı bırakırken, diğer futbolcuların pas, el topu, dar alan ve istasyon çalışmaları ile yarı sahada çift kale maç yaptığı bildirildi. Beşiktaş, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ile yapacağı kupa maçının hazırlıklarını yarın sabah basına kapalı antrenmanla tamamlayacak. -ERSAN AMELİYAT İÇİN AVUSTRALYA'YA GİTTİ- Beşiktaş'ın Trabzonspor ile yaptığı kupa maçında sakatlanan futbolcusu Ersan Gülüm, ameliyat için Avustralya'ya gitti. Bordo-mavili ekiple yapılan maçta sol diz ön çapraz bağlarında yırtık oluşan Ersan'ın Avustralya'ya gittiği bildirildi. Avustralya'nın Melbourne şehrinde Dr. David Young tarafından hafta sonu ameliyat edilecek Ersan'ın kontrollerine başlandığı kaydedildi. -GUTİ, QUARESMA, NOBRE VE İBRAHİM TORAMAN'IN SAKATLIKLARI- Siyah-beyazlı ekibin bugünkü çalışmasında Ersan'ın yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında çeşitli yerlerine darbe alan Guti, Quaresma, Nobre ve İbrahim Toraman'ın katılmadıkları, Nihat'ın takımdan ayrı koşu yaptığı kaydedildi. Takım doktoru Devrim Urgun yaptığı açıklamada, Guti'nin sol ayak bileğinde darbeye bağlı ciddi bir ödem olduğunu, Quaresma'nın sağ aşil tendonunda darbeye bağlı ağrısının bulunduğunu, Nobre'nin diz iç yanda ağrısının olduğunu, İbrahim Toraman'ın ise sol üst baldırında darbeler sonrasında kas içinde kanama oluştuğunu, bu futbolcuların tedavilerine başlandığını bildirdi.