Beşiktaş 5-1 Demir Grup Sivasspor

Spor Toto Süper Lig'in 2017-2018 sezonundaki son maçında Beşiktaş sahasında Demir Grup Sivasspor'u 5-1 mağlup etti.

Geride kalan 2 sezonda şampiyon olan ancak 2017-2018'de umduğunu bulamayan siyah-beyazlı ekip, rakibiyle Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Karşılaşmada 5-1'lik farkı bir skorla galip ayrılan Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe puan kaybetmeyince ligi 2. bitirme şansı kalmadı ve 2017/2018 sezonunu 4. sırada noktaladı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 33. haftadaki Osmanlıspor karşılaşmasına göre sezonun son mücadelesinde takımda tek değişiklik yaptı.

Osmanlıspor maçında ilk 11'de oynayan Gökhan Gönül, sakatlığı nedeniyle 34. hafta mücadelesinde kadroda yer almadı. Bu oyuncunun yerine Demir Grup Sivasspor karşısında Adriano Correia ilk 11'de şans buldu.

Karşılaşmaya topla daha fazla oynayarak başlayan ev sahibi Beşiktaş, oyunu kendi alanında kabul eden Demir Grup Sivasspor oldu. Karşılaşmadaki ilk büyük tehlikeyi 25. dakikada Sivasspor yakaladı. Sol kanattan içeriye giren Emre Kılınç içeriye pasını verdi topla buluşan Rybalka'nın şutunda Fabri gole izin vermedi.

Karşılaşmanın 30. dakikasında sağ kanatta topla buluşan Babel ceza sahasına ortasını yaptı topla buluşan Talisca yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi.

İlk yarının kalan dakikalarında başka gol olmadı ve devre arasına Beşiktaş 1-0 önde girdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 50. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Talisca ön direğe ortasını yaptı iyi yükselen Cyle Larin golü attı ve farkı 2'ye çıkardı. Bu gole 4 dakika sonra Sivasspor'dan karşılık geldi. 54'te ceza sahasında yaşanan karambolde Delvin Ndinga topu kaleye gönderdi topu çizgiden çıkaran Vida'nın uzaklaştırdığı top Hakan Arslan'ın önünde kaldı ve Hakan'ın golüyle fark yeniden 1'e indi.

Karşılaşmanın 66. dakikasında Delvin Ndinga ikinci sarı kartı gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

10 kişi kalan rakibi karşısında Beşiktaş 73. dakikada Cyle Larin'in golüyle skoru 3-1'e çıkardı. Bu golden sonra da etkili oyununu sürdüren Beşiktaş 76. dakikada Talisca uzaktan vurduğu şutta top Cyle Larin'e çarptı ve yön değiştirerek ağlara gitti ve fark 3'e çıktı. Karşılaşmanın 86. dakikasında Babel ceza sahası sağ çaprazda topla buluştu ve çaprazdan yaptığı vuruşla skoru 5-1'e getirdi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş sezonun kapanış karşılaşmasından taraftarı önünde 5-1'lik skorla sezonu kapattı.

Bu sonuçla Beşiktaş sezonu 71 puanla 4. sırada bitirirken, Demir Grup Sivasspor ise 49 puanda kaldı.

BEŞİKTAŞ - DEMİR GRUP SİVASSPOR



STAT: Vodafone Park

HAKEM: Bülent Yıldırım



SAAT: 19.00

YAYIN: beIN SPORTS 4



BEŞİKTAŞ: Fabri, Necip, Vida, Medel, Adriano, Oğuzhan, Tolgay, Talisca, Babel, Lens, Larin

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş



DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal, Auremir, Medjani, John Boye, Ziya, Hakan, N'Dinga, Rybalka, Robinho, Emre, Kone

TEKNİK DİREKTÖR: Samet Aybaba