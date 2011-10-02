-Beşiktaş 4'te 4 peşinde İSTANBUL (A.A) - 02.10.2011 - Spor Toto Süper Lig'de 5. haftanın son maçında yarın deplasmanda Gaziantepspor ile karşılaşacak Beşiktaş, galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Eskişehirspor yenilgisiyle başladığı sezonda daha sonraki maçlarında Ankaragücü (3-1), Bursaspor (2-1) ve Medical Park Antalyaspor'u (1-0) mağlup eden siyah-beyazlılar, Gaziantep deplasmanından da 3 puanla dönerek, 4'te 4 yapmak ve milli maçlar nedeniyle verilecek araya moralli girmek amacında. Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde İngiliz ekibi Stoke City karşısında deplasmanda şanssız bir yenilgi alan ''Kara Kartallar'', ilk 4 haftayı puansız geçtikten sonra teknik direktör değişikliğine giderek Tolunay Kafkas'ın yerine Abdullah Ercan'ı getiren Gaziantepspor karşısında galibiyet hesapları yapıyor. Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları süren Bebe, Ersan Adem Gülüm ve Almeida yarınki maçta da forma giyemeyecek. Medical Park Antalyaspor maçında yeniden sakatlanan İbrahim Toraman'ın da forma giymesi zor. 10 Eylül'de Eskişehirspor maçıyla başlayan 24 günlük zorlu periyotta Spor Toto Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde 7. maçına çıkacak Beşiktaş, öğleden sonra yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve akşam saatlerinde Gaziantep'e gidecek. Kamil Ocak Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Halis Özkahya yönetecek.