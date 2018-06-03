Beşiktaş, 4 yıl aradan sonra eski oyuncusuyla anlaşmaya vardı!

Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nu 4. sırada tamamlayan Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız verdi.

Sağ beke Gökhan Gönül’ü yedekleyecek bir isim bakan Siyah-Beyazlılar, Augsburg ile sözleşmesi sona eren eski oyuncusu Daniel Opare ile anlaşmaya vardı.

Teknik direktör Şenol Güneş’in de onay verdiği 27 yaşındaki Ganalı oyuncu, yıllık 750 bin Euro alacak.

Habertürk gazetesinden Kartal Yiğit'in haberine göre, Şampiyonlar Ligi’ne katılamayacak olması nedeniyle daha mütevazi bütçeli bir kadro kurma kararı alan Beşiktaş yönetimi ilk transferini yaptı.

Şenol Güneş’in Gökhan Gönül ile birlikte oynayacak bir isim istemesinin ardından harekete geçen yönetim Alman takımı Augsburg ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan eski futbolcusu Daniel Opare ile yeniden el sıkıştı.

2014-15 sezonunda da Siyah-Beyazlı takımın formasını giyen 27 yaşındaki sağ bek Beşiktaş’tan yıllık 750 bin Euro alacak.

Güneş: Parlatırım

Ganalı oyuncunun menajerinden gelen bu teklife önce sıcak bakmayan başkan Fikret Orman konuyu teknik direktör Şenol Güneş’e açtı.

Aldığı oyuncuları yeniden eski günlerine döndüren Güneş’in şunları söylediği öğrenildi:

“Opare kötü bir isim değil. İşime yarar. Onu parlatırım, Gökhan ile birlikte değişimli oynar. Kulübün bütçesine uyuyorsa sorun yok”

Bu gelişmelerden sonra konuyu yönetime açan başkan Orman şu sözlerle görüş bildirdi:

"Hocamız onay verdi. Ben inanıyorum ki hocamız, Opare’yi de bir yere getirip bizim satmamıza imkan tanıyacak. Tosic de geldiğinde böyleydi, şimdi Çin’e gitti.”

Bu gelişmelerden sonra Opare için adım atıldı ve anlaşma sağlandı.