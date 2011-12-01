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Spor

Beşiktaş "Alliance"a katıldı İSTANBUL (A.A)

01 Aralık 2011 22:29

-Beşiktaş "Alliance"a katıldı İSTANBUL (A.A) - 01.12.2011 - Beşiktaş Kulübü'nün, kulüplerin ekonomik anlamda gelişmelerine katkı sağlamak ve yeni kaynaklar elde etmek amacıyla oluşturulan 'Alliance' adındaki ortaklığa katıldığı bildirildi.  Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, Beşiktaş'ın dünya çapında önemli bir ortaklığa katıldığı kaydedilerek, ''Dünyanın önde gelen kulüplerinin yer alacağı 'Alliance' adı verilen ortaklıkta Beşiktaş'ımız da yer alıyor. Beşiktaş'ımız dışında İspanya'dan Atletico Madrid, Çin'den Shanghai Shenhua, Tayland'dan Muang Thong United, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al Ain, ABD'den Chicago Fire, Meksika'dan Club America ve Brezilya'dan Internacional kulüplerinden oluşacak olan ortaklık, kulüplere önemli faydalar sağlayacak bir organizasyona dönüşecek'' denildi. Ortaklığın ilk toplantısının 3-5 Aralık tarihleri arasında İspanya'da gerçekleştirileceği, toplantıda Beşiktaş Kulübü'nü Basın Sözcüsü Mete Düren ile yönetim kurulu üyesi Doğan Küçükemre'nin temsil edeceği kaydedildi.

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