Beşiktaş 33'üncü başkanını seçiyor

T24 - Beşiktaş’ın 33'üncü başkanı bugün gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda belli olacak.

Yıldırım Demirören’in Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olmasının ardından yaşanan süreçte Fikret Orman, Bülent Deriş ve Nazmi Koca başkanlık için yarışacak.

İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Salonu’nda yapılacak genel kurulda, aidatını yatıran 11 bin 611 üye, 24 sandıkta oy kullanabilecek. Saat 10.00’da başlayacak seçimler, saat 17.00’ye kadar sürecek.

Üyeler, geçtiğimiz yıllardan farklı olarak oylarını şeffaf oy sandıklarına atacak. Seçilecek başkan, 2014 Ocak ayına kadar bu görevi sürdürecek. Adaylardan Fikret Orman, kongrede turuncu oy pusulasını kullanacak. Bülent Deriş mavi, Nazmi Koca da beyaz renkli oy pusulasıyla seçime katılacak.

Başkan adaylarının listesi



FİKRET ORMAN

Asil üyeler: Ahmet Nur Çebi, Tamer Kıran, Ahmet Kavalcı, Deniz Atalay, Umut Güner, Adnan Dalgakıran, Berk Hacıgüzeller, Levent Erdoğan, Nusret Altınbaş, İsmet Berkan, Cem Bilge, Yalçın Kaya Yılmaz.

Yedek üyeler: Erdal Karacan, Berkan Gocay, Seyit Ateş, Metin Albayrak, Mesut Urgancılar, Abdullah Sözer.



BÜLENT DERİŞ

Asil üyeler: Hüseyin Yücel, Ahmet Zekai Görgülü, Halim Aydın, Yavuz Gündüz, Mehmet Akif Avşar, Ömer Koçak, Zeynel Tutar, Murat Can, Salih Zeki Ceylan, Namık Mert Ören, Osman Gökhan İskender, Suat Erol Çelik.

Yedek üyeler: Ali Fuat Eyüpoğlu, Nedim Sarsmaz, Ali Ekber Kartal, Fazlı Bolugur, Ömer Mustafaoğlu, Muhittin Yegün.



NAZMİ KOCA

Asil üyeler: Aydoğan Cevahir, Zafer Murat Çetintaş, Faruk Belenkoğulları, Tunga Fişekçioğlu, Kaya Soysal, Reşit Sözügüzel, Cengiz Mercan, Akın Volkan Arıkan, Burç Karagöz, Erol Karabacak, Ahmet İşbitiren, Taci Sunar.

Yedek üyeler: Koray Lordoğlu, İhsan Yalçın, Ali İnal, Fethi Göçek, Nevzat Sezen, Mehmet Mihmanlı.