Beşiktaş 3 puanı uzatmalarda aldı

T24- Spor Toto Süper Lig'de 6. hafta maçında Beşiktaş ile Medical Park Antalyaspor karşı karşıya geldi. İnönü Stadı'nda oynanan mücadeleyi siyah beyazlı ekip 2-1 kazandı.



Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe ile Kadıköy'de berabere kalan Beşiktaş, 6. hafta mücadelesinde Antalyaspor'u konuk etti. Lige 4-0'lık Fenerbahçe mağlubiyeti ile başladıktan sonra 2 beraberlik ve 2 galibiyet alan Mehmet Özdilek yönetimindeki Antalya temsilcisi, 2-1 ile İnönü Stadı'ndan en az bir puanla ayrılma amacına ulaşamadı. Maç boyunca üstün oynayan Kartal, bu sezon taraftarı önünde ilk kez puan kaybı yaşamaktak 90+1'de bulduğu golle kurtuldu.



Teknik direktör Schuster ve dünyaca ünlü yıldızların transferiyle bambaşka bir havaya bürünen Kartal, Antalyaspor karşısına eksiklerle çıktı. İlk kez bir lig maçında kadroda yer almayan Guti'nin yanısıra Ferrari ve Ekrem de takımını yalnız bıraktı. Geçen hafta maç sırasında hastaneye kaldırılan Hakan Arıkan, ilk 11'deki yerini aldı. Fenerbahçe derbisinin aksine Nobre, yerini Bobo'ya bıraktı. Kadıköy'de sağ beke geçmek zorunda kalan İbrahim Üzülmez de, Antalya karşısında alışık olduğumuz bölgede görev yaptı.



BJK İnönü Stadı'nda ilk göze çarpan, geçtiğimiz haftalara oranla zeminin düzelmesiydi. İlk 45 dakikada Beşiktaş adına tek eksik goldü. Sahanın her alanında baskılı olan siyah-beyazlılar, Quaresma ve Bobo'nun etkili oyununa karşın bir türlü aradığı golü bulamadı. 19'da Bobo'nun topuk pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Quaresma, sağ çaprazdan sert vurdu, meşin yuvarlak direğin içine çarparak geri geldi. 33'te Beşiktaş'ın soldan kullandığı köşe vuruşunda savunma topu uzaklaştırmak istedi, ancak ceza Quaresma'nın ceza sahası dışından şutu kalecinin ellerinde kaldı. Ekrem ve Erhan'ın sakatlığında savunmanın sağında görev alan Roberto Hilbert de, ilk yarının göze çarpan isimlerinden oldu. Alman futbolcu, özellikle Quaresma'nın sağ kanada geçtiği anlarda hücuma katkı sağladı. 42'de Hilbert'in ara pasıyla ceza sahasına giren Quaresma, şutunda çerçeveyi bulamadı.



Soyunma odasına golsüz beraberlikle giden Beşiktaş, ikinci yarıya da arzulu başladı. 49'da serbest vuruşu kullanan Tabata, uzak direğe ortasını gönderdi. Bomboş pozisyondaki Brezilyalı futbolcu, meşin yuvarlağı filelerle buluşturamadı. İnanılmaz bir gol kaçıran Bobo, 6 dakika sonra ise şık bir gole imza attı. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Ernst, takım arkadaşına muhteşem bir pas verdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Bobo da, güzel bir vuruşla skorborda 1-0 yazdırdı. 60'da Quaresma'nın ünlü trivela vuruşunu yaptı, kaleci Ndjock gole izin vermedi. karşılaşmadaki tek golün sahibi Bobo, 64. dakikada bir kez daha önemli bir fırsatı değerlendiremedi. Soldan ceza sahasına gönderilen ortada Bobo, müsait durumda dışarı vurdu.



Siyah-beyazlı ekip her geçen dakika baskısını artırırken, Antalyaspor'da son haftaların formda ismi Necati beklenen katkıyı yapamıyordu. Dakikalar 67'yi gösterdiğinde, konuk ekip beraberlik golünü buldu. Kaleci Hakan ve Hilbert'in anlaşmazlığı sonucu Tita, önünde bulduğu topu ağlara göndermekte zorlanmadı. Fenerbahçe maçında hatalı gol yiyen Hakan ve geride kalan dakikalarda etkili olmasına rağmen Alman futbolcu, golde çok büyük bir hata yaptı. 1-1'in ardından Beşiktaş tribünleri ikiye bölündü. Tribünlerden Hakan'a destek ve tepki tezahüratları yükseldi.



Günün en başarılı ismi Quaresma, son dakikalarda yorgunluğun da etkisiyle fazla ortada gözükmedi. Hal böyle olunca, oyunu rakip yarı sahada oynamasına rağmen Beşiktaş, galibiyet golünü 90+1'de bulabildi. Önemli fısatları cömertçe harcayan Bobo, son anda tekrar sahneye çıktı. Kalecinin yanından topu ağlara gönderen Brezilyalı golcü, Hakan ve Hilbert'in büyük hatasını da silmiş oldu. 4 dakikalık uzatmada başka gol olmadı ve Beşiktaş, çok üstün oynadığı karşılaşmayı 2-1 kazandı.



