Beşiktaş 3 puanı tek golle aldı

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Holosko'dan sihirli dokunuş!

DENİZLİSPOR: 0 - BEŞİKTAŞ: 1

Haftanın son mücadelesi olan Denizlispor-Beşiktaş maçını "Holosko'dan sihirli dokunuş" başlığıyla kaleme alan, NTV Spor'dan Cem Durak'ın 15 Mart 2010 tarihli yazısı şöyle:Beşiktaş etkisiz bir futbol ortaya koyduğu Denizli deplasmanında, Holosko'nun tek golüyle 3 puanı almasını bildi.Beşiktaş, geçen sezon şampiyonluğu kazandığı yerde... Bu kez zirveden kopmamak için... İkinci yarıda 7 maçta aldıkları 5 galibiyet ve rakiplerinin puan kayıpları ilk yarınıın bitiminden daha umutlu hale getirdi siyah-beyazlıları.İlk yarının bitiminde 'düşmesi kaçınılmaz' yorumları yapılan Denizlispor ise son 4 maçını 10 puanla kapatarak, daha iştahlı çıktı rakibinin karşısına. Hafta içinde Ege cephesinden gelen iddialı açıklamaları haklı çıkarırcasına 'eğilip bükülmeden' başladı maça Denizli. 4'te Ahmet Cebe ve 6'da Roberts'ın vuruşları Beşiktaş için maçın zor geçeceğinin sinyalleriydi.Mustafa Denizli, Belediye maçında övgü alan Necip'i kesip, sağ beke İbrahim Kaş'ı koymuş. Toraman ise artık giyinmeye alıştığı yeni rolüyle orta sahada. 13. dakikada seyri zevkli gelişen organize atakta topla son buluşan Bobo, boş durumda direğin tozunu alıyor. Kartal'ın bekleri işlevsiz olunca Denizli daha cesaretle geliyor. 32'de Youla ani vuruşla yokluyor, Rüştü'nün uzanamadığı noktada direk engel oluyor gole. 3 dakika sonra ise Ferrari az kalsın kendi kalesini görüyordu. 41'de ise şans melekleri Kartal'ın kanatlarına kondu. Tello'nun kullandığı kornerde kalabalığın arasında top Holosko'nun önünde kaldı. Slovak futbolcunun can havliyle ve ayağının burnuyla dürttüğü top, 'tıngır mıngır' ağlarla buluştu.Zevksiz ilk yarıdan iki teknik adam da memnundu sanırım ki; ikinci 45'e aynı takım ve anlayışla başladılar. Ama Denizli savunması artık daha öndeydi ve Beşiktaş daha iyi top yapıyordu. 53'te Tello, Holosko'yu kaçırdı. O boş durumdaki Bobo'yu gördü. Bobo'nun Özden'den seken topunu kale alanında tamamlayan Ekrem'in kafası ağlarla buluştu ama, ofsayt bayrağı çoktan kalkmıştı Ekrem için.Beşiktaş'ın bekleri özellikle İbrahim Kaş öylesine etkisiz ve dengesizdi ki; 68'de Rüştü'nün çıktığını görmeyip topu göğsüyle kendi ağlarına yollamak üzereydi. Hakan Kutlu yabancılarını çıkarıp Okan ve Engin'i sahaya sürerken, hedefi Beşiktaş'ın yumuşak karnı beklerinin üzerine gitmekti. Sağlı solu ortalar düşüncesindeki haklılığı gösteriyordu, ancak Türkiye'nin en sağlam ikilisi Sivok ve Ferrari, yine geçilmezi oynuyordu.Beşiktaş adına belkide sezon boyunca en etkisiz oyunlardan biriydi. Ama Fenerbahçe'nin ve geçen hafta Eskişehir'de Galatasaray'ın yapamadığını yaptılar ve kötüyken de 3 puanı aldılar. Ama ofansif gücü daha yüksek bir takım karşısında bu oyun her zaman istenileni getirmeyebilir. Yine de 4'te 4'le Fenerbahçe'yi geçip, Galatasaray ve Bursa'yı tehdide devam ediyorlar.Denizlispor, Galatasaray maçında olduğu gibi mağlubiyeti hak etmedi ama, ligde kalmak istiyorlarsa daha üretken olmalılar, zira Sivas ve Manisa ile fark 7'ye çıktı.Denizli AtatürkAbdullah Yılmaz, Baki Tuncay Akkın, Cem SatmanÖzden, Ahmet Cebe, Koffi, Çağlar, Ahmet Solakel, Braga (Dk. 72 Engin), Berberoviç (Dk. 87 Emin), İbrahim Ege, Roberts, Angelov (Dk. 66 Okan Koç), YoulaRüştü, İbrahim Kaş, Sivok, Ferrari, İbrahim Üzülmez (Dk. 81 Necip), Ekrem, İbrahim Toraman, Fink (Dk. 81 Ernst), Tello, Holosko, BoboDk. 41 Holosko (Beşiktaş)Dk. 12 Ahmet Cebe (Denizlispor), Dk. 45 İbrahim Kaş (Beşiktaş)