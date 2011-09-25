Beşiktaş 3 puanı tek golle aldı

T24

Spor Toto Süper Lig'in 4'üncü hafta mücadelesinde Beşiktaş, sahasında konuk ettiği Antalyaspor'u Simao'nun penaltı golüyle 1-0 mağlup etti.Karşılaşmaya iki takım da oldukça tempolu başladı. Beşiktaş, Veli Kavlak ile net bir pozisyondan yararlanamadı. Antalyaspor ise Necati ile etkili olmaya çalıştı.10'uncu dakikada ise Beşiktaş penaltı kazandı. İsmail'in ara pasıyla hareketlenen Veli Kavlak'a kontrolsüz bir şekilde müdahalede bulunan Ali Turan, adeta siyah-beyazlılara penaltıyı hediye etti. Penaltı vuruşu için topun başına geçen Simao, Beşiktaş'ı İnönü'de 1-0 öne geçirdi.İlk yarının kalan bölümü ise gol kaçırma yarışı şeklinde geçti. Beşiktaş adına Veli Kavlak, Antalyaspor'da ise Necati golleri kaçırmaya devam etti. İlk 45 dakikada akıllarda kalan en net gol pozisyonunu ise 29'uncu dakikada Antalyaspor kaçırdı. Soldan Necati'nin ceza sahasına çevirdiği topa, 3 Antalyasporlu dokunamadı ve konuk ekip mutklak bir golden oldu.Maçın ilk devresi de Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.İkinci yarı ise ilk devrenin aksine oldukça temposuz başladı. Gol pozisyonu bulmakta zorlanan Beşiktaş, farkı artıramadıkça Antalyaspor'un baskısını hissetmeye başladı. Özellikle 60'ıncı dakikadan sonra Antalyaspor atakları sıklaşmaya başladı. Kontra ataklarla ikinci golü arayan Beşiktaş, net bir pozisyon bulamadı.Kurduğu ciddi baskı ile Beşiktaş ceza sahasına kadar iyi gelen Antalyaspor, son vuruşlarda etkisiz kaldı.Karşılaşmanın son bölümlerinde ise iki takımda yorgunluk ortaya çıktı. Fazla sayıda pas hatası yapan Beşiktaş ve Antalyaspor, ikinci yarıda gol bulamadı ve Beşiktaş zorlandığı geceden 3 puanı çıkarmayı başardı.Maçın bitiminin ardından Antalyasporlu Deniz Barış, hakem Fırat Aydınus'a itirazları neticesinde kırmızı kart gördü.