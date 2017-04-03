Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında en yakın takipçisi Medipol Başakşehir'in Akhisar Belediyespor'a 2-1 yenilmesinin ardından aradaki puan farkını artırma şansı doğan Beşiktaş, bu fırsatı kaçırmadı. Kartal, konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 3-0 yendi, Başakşehir ile arasındaki puan farkını 5'e çıkardı ve zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Beşiktaş'a galibiyete getiren goller, 45+5'te Oğuzhan Özyakup, 61'de Talisca ve 85'te Ryan Babel'den geldi.

Spor Toto Süper Lig lideri Beşiktaş, fırsatı tepmedi ve Gençlerbirliği'ni 3-0 yenerek, en yakın takipçisi Medipol Başakşehir ile arasındaki puan farkını 5'e çıkardı. Siyah Beyazlılar'a galibiyeti getiren goller 45+5'te Oğuzhan Özyakup, 61'de Talisca ve 85'te Ryan Babel'den geldi.

Beşiktaş, Gençlerbirliği maçına son oynanan Antalyaspor maçına göre tek değişiklikle çıktı. Güneş, Antalyaspor maçında kırmızı kart gören Vincent Aboubakar'ın yerine Cenk Tosun'a ilk 11'de ve forvette görev verdi.

Devre arasında yeniden Beşiktaş'a transfer olan Demba Ba, uzun bir aradan resmi bir maçta kadroda şans buldu. Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan ve takımının Ümraniyespor ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında ikinci yarıda görev yapan tecrübeli oyuncu, 678 gün sonra resmi bir mücadelede kadroda yer aldı.