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Spor

BEŞİKTAŞ 3 EKSİKLE ÇALIŞTI İSTANBUL (A.A) 

18 Nisan 2011 16:19

-BEŞİKTAŞ 3 EKSİKLE ÇALIŞTI İSTANBUL (A.A) - 18.04.2011 - Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Gaziantepspor ile 20 Nisan Çarşamba günü yapacağı rövanş maçının hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Tayfur Havutçu yönetiminde gerçekleştirilen idmana sakatlıkları süren Ferrari, Ersan Gülüm ve Guti katılmadı. Dünkü idmanda dinlendirilen İbrahim Toraman ise bugün takımla birlikte çalıştı. Basına kapalı yaklaşık 1.5 saat süren idmanda siyah-beyazlı futbolcular yoğun yağmur altında çalıştı. Kısa pas çalışmasının ardından küçük oyunlar oynayan futbolcular, daha sonra 5'e 2 idmanı gerçekleştirdi. Kanat çalışmalarının ardından şut çalışması yapan Beşiktaş'ın antrenmanı tam sahada taktik çalışmayla tamamlandı. Beşiktaş, Gaziantepspor maçı hazırlıklarını yarın sabah basına kapalı gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak. Siyah-beyazlı kafile, Gaziantepspor ile oynayacağı karşılaşma için yarın akşam saatlerinde özel bir uçakla Gaziantep'e gidecek.

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