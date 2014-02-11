T24 LogoT24 Logo
Spor

Beşiktaş 3 - Kasımpaşa 0

Beşiktaş Veli'nin 44. dakikada attığı gol ile durumu 3-0 yaptı

11 Şubat 2014 23:17

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında oynanan ve kural hatası nedeniyle tekrarlanmasına karar verilen maçta Beşiktaş, Kasımpaşa'yı 3-0'lık skorla mağlup etti.
 
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadelede Beşiktaş, üç golü de ilk yarıda buldu. Golleri atan isimler ise 26. dakikada Almeida, 34. dakikada Franco ve 44. dakikada Veli'den geldi.
 
Bu sonucun ardından ligde üçüncü sırada yer alan Beşiktaş, lider Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 5'e ikinci sıradaki Galatasaray ile 1 puana düşürdü. 
 
 

ETİKETLER

beşiktaşkasımpaşamaç

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

Demirtaş’tan mahkemeye “evrak karartma” suçlaması...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24