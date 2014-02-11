Beşiktaş 3 - Kasımpaşa 0

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında oynanan ve kural hatası nedeniyle tekrarlanmasına karar verilen maçta Beşiktaş, Kasımpaşa'yı 3-0'lık skorla mağlup etti.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadelede Beşiktaş, üç golü de ilk yarıda buldu. Golleri atan isimler ise 26. dakikada Almeida, 34. dakikada Franco ve 44. dakikada Veli'den geldi.

Bu sonucun ardından ligde üçüncü sırada yer alan Beşiktaş, lider Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 5'e ikinci sıradaki Galatasaray ile 1 puana düşürdü.