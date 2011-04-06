Beşiktaş: 3 - Gaziantepspor: 0

T24 - Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Beşiktaş sahasında G.Antepspor'u konuk etti.



Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Beşiktaş, Gaziantepspor’u 3-0 yenerek finale çıkma yolunda büyük avantaj yakaladı.Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



17. dakikada Sosa’nın soldan kullandığı korner atışında yerden gelen topu Wagner kontrol edemedi. Bu oyuncudan seken meşin yuvarlağı altıpasın sol çaprazında önünde bulan Cenk Tosun, dönerek sert vurdu ancak kaleci Rüştü güzel bir kurtarışla topu kornere çeldi.



21. dakikada sağdan gelen Ernst, daha müsait durumdaki Simao’nun önüne bıraktı. Simao’nun boş pozisyonda vurmak yerine Almeida’ya vermek istediği meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.



Aynı dakika içinde Murat’ın uzak mesafeden yerden sert şutunda, kaleci Rüştü son anda uzanarak meşin yuvarlağı parmaklarıyla kornere gönderdi.



38. dakikada soldan ceza alanına giren Ivan’ın ortasında altıpasın önünde topla buluşan Cenk Tosun’un kafa vuruşunda, kaleci Rüştü bir kez daha başarılı bir şekilde meşin yuvarlağı kornere çeldi.



Gaziantepspor’un iyi oynadığı ve pozisyon bulduğu karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlandı.



50. dakikada Olcan’ın sağ çaprazdan sert şutunda, kaleci Rüştü iyi uzandı ve meşin yuvarlağı kornere gönderdi.



56. dakikada Gaziantepspor önemli bir pozisyonu değerlendiremedi. Olcan’ın ceza alanı içinde soldan ortasında arka direkte boş pozisyonda buluşan Sosa, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderemedi. Sosa topun kontrolünü kaybetti ve Beşiktaş kalesi, önemli bir tehlikeden daha kurtuldu.



58. dakikada Quaresma’nın uzak mesafeden sert şutunda kaleci Karcemarskas, topu tokatlayarak ceza alanı dışına gönderdi.



60. dakikada Olcan’ın soldan ortasında altıpasta savunmadan seken topu ceza alanı içinde önünde bulan Hürriyet sert vurdu, ancak günün başarılı ismi Rüştü yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.



64. dakikada Beşiktaş sol çaprazda kazandığı serbest vuruşta üstünlük golünü buldu. Siyah-beyazlı ekipte kazanılan serbest vuruşu kullanan Simao, topu kalecinin müdahalesine rağmen güzel bir vuruşla filelere gönderdi: 1-0.



69. dakikada Ernst’in ara pasında sağ çaprazdan ceza alanına giren Simao, son çizgiye indiği anda sert vurdu ancak meşin yuvarlak direğe çarparak auta gitti.



70. dakikada Fernandes’in soldan kullandığı serbest vuruşta kaleciden önce hamle yapan İbrahim Toraman’ın kafa vuruşunda top üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu Ernst bir kez daha kafayla kaleye göndermek isterken meşin yuvarlak bu sefer Elyasa’nın kafasından döndü. Daha sonra kaleci Karcemarskas meşin yuvarlağa sahip olarak tehlikeyi önledi.



75. dakikada aynı yerden serbest vuruş kazanan Beşiktaş bu sefer golü buldu. Fernandes’in soldan kullandığı serbest vuruşta ön direkte iyi yükselen Almeida, meşin yuvarlağı kafayla filelere göndererek farkı 2’ye çıkardı: 2-0



81. dakikada Elyasa’nın sağdan ortasında arka direkte topla buluşan Ivan’ın kafayla vuruşunda yerden seken meşin yuvarlağı kaleci Rüştü kontrol etti.



86. dakikada Ernst’in uzak mesafeden sert şutunda kaleci çeldi. Pozisyonu iyi takip eden Simao, meşin yuvarlağı sert bir vuruşla filelere gönderdi ve takımını rahatlatacak farkı buldu: 3-0.



Beşiktaş ikinci yarıda bulduğu gollerle Gaziantepspor’u 3-0 yendi ve final için büyük avantaj sağladı.











