Beşiktaş: 3 - Eskişehirspor: 1

T24 - Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş 2010-2011 sezonunda İnönü Stadı'nda oynadığı son maçta Eskişehirspor'u 3-1 mağlup etti.



Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de Eskişehirspor’u 1-0 yenik duruma düştüğü maçta 3-1 mağlup etti. Bu sezon ligde seyircisi önündeki son maçına çıkan Beşiktaş, taraftarlarına galibiyetle veda etti.



İstanbul Büyükşehir Belediyespor’u mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası’nı müzesine götüren Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de 33. haftanın son maçında Eskişehirspor’u Fiyapı İnönü Stadı’nda ağırladı.



Beşiktaş, 1-0 yenik duruma düştüğü karşılaşmayı Fernandes, Almeida ve Simao'nun kaydettiği gollerle 3-1 kazandı. Siyah beyazlılar bu galibiyetle puanını 53’e yükseltirken, sahadan eli boş ayrılan Eskişehirspor da 44 puanda kaldı.



Karşılaşmaya iyi başlayan taraf Eskişehirspor oldu. Rakip kaleye etkili gelen kırmızı siyahlılar, 26. dakikada Erkan Zengin’in kaydettiği golle deplasmanda 1-0 öne geçti.



Pele’nin yerde kalmasıyla birlikte serbest vuruş kazanan Eskişehirspor, güzel bir duran top organizasyonunda Erkan’ın topu ağlara göndermesiyle öne geçti: 0-1.



Bu dakikadan sonra daha fazla ileri çıkmaya başlayan Beşiktaş, konuk ekibin kalesinde net pozisyonlar yakaladı. Siyah beyazlılarda 37. dakikada sahneye çıkan Fernandes kaleci Ivesa’yı mağlup ederek skora 1-1 eşitlik getirdi.



Ceza sahası dışında topla buluşan Fernandes, slalom yaparak rakiplerinden kurtuldu ve ceza sahası içinden çektiği güzel şutla topu Eskişehirspor ağlarına yolladı.



İlk yarının kalan bölümünde iki takım da son vuruşlarda etkili olamazken, soyunma odasına da 1-1 eşitlikle gidildi.



İkinci yarıya daha hızlı giren Beşiktaş, 58. dakikada Portekizli yıldızlarından Almeida’nın kaydettiği kafa golüyle 2-1 öne geçti. Guti’nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Almeida, düzgün bir kafa vuruşuyla rakip fileleri havalandırdı: 2-1.



Karşılaşmada son sözü Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Simao söyledi. 86. dakikada Eskişehirspor'lu Nadarevic'în ceza sahası içinde topa elle müdahale etmesi nedeniyle hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunu kullanan Simao, topu ağlara göndererek skoru 3-1 yaptı.



Kalan sürede başka gol olmazken, Beşiktaş 1-0 yenik duruma düştüğü maçta Eskişehirspor'u 3-1 yenerek sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.





BEŞİKTAŞ: 3 - ESKİŞEHİRSPOR: 1





Stat: Fiyapı İnönü

Hakemler: Özgür Yankaya, Gökhan Memişoğlu, Serhan Malkoç

Beşiktaş: Cenk, Rıdvan, Sivok, Atınç, Ekrem, Quaresma, Necip, Fernandes, Simao, Guti, Almeida

Eskişehirspor: Ivesa, Koray, Nadarevic, Veysel, Sezgin, Erkan, Pele, Doğa, Alper, Sezer, Serdar

Goller: Dk. 26 Erkan (Eskişehirspor), Dk. 37 Fernandes, Dk. 58 Almeida, Dk. 86 Simao (pen) (Beşiktaş)

Sarı Kartlar: Dk. 27 Fernandes, Dk. 31 Simao (Beşiktaş)





