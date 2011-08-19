Beşiktaş: 3 - Alania: 0

T24

SİVOK PERDEYİ AÇTI

SİMAO SAKATLANDI

GUTİ 2-0 YAPTI

ALMEIDA NOKTAYI KOYDU

Beşiktaş'ın yabancıları şehitleri unutmadı

Mücadelenin 20. dakikasında kornerden gelen topta ceza sahasında karambol oluştu, topu önünde bulan Sivok topu ağlara gönderdi ve Beşiktaş, 1-0 öne geçti.Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Simao Sabrosa karşılaşmanın 28. dakikasında geçirdiği sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. Portekizli oyuncunun yerine karşılaşmanın 32. dakikasında Holosko girdi. Sakatlığının ardından yürümekte güçlük çeken Simao'nun durumu yapılacak kontrollerden sonra belli olacak.İlk 45 dakikanın 1-0 Beşiktaş lehine geçildiği mücadelenin ikinci yarısına etkili başlayan taraf Siyah-Beyazlılar oldu. Mustafa Pektemek ile net bir fırsattan yararlanamayan Beşiktaş, 75. dakikada ikinci golü buldu.Sol kanattan ceza sahasına giren İsmail Köybaşı'nın yerde kalmasının ardından hakem penaltı noktasını gösterdi ve topun başına geçen Guti, durumu 2-0'a getirdi.2-0'dan sonra oldukça rahat bir oyun sergileyen Kara Kartal, 89. dakikada İbrahim Toraman'ın al da at dercesine pasına ayak koyan Almeida ile farkı 3'e çıkardı: 3-0.Bu sonuçla Beşiktaş, rövanş maçı öncesi büyük avantajı cebine koydu.

Beşiktaş'ın yıldız oyuncuları Guti ve Almeida, şehitleri unutmadı...



UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Rusya'nın Alania takımını 3-0 yenen Beşiktaş'ta iki golde imzası olan oyuncular Guti ve Almeida'dan çok anlamlı hareketler geldi.



Mücadelede Siyah-Beyazlı takımın ikinci golünü atan Guti ve 3. golü filelere yollayan Almeida'nın yaptıkları gol sevinçleri takdir topladı. Son dönemde terör eylemlerinin artması ve son olarak Hakkari'de 8 askerimizin şehit olması sonrası Guti, attığı golün ardından formasındaki Türk Bayrağı'nı öperek, yaşananlara olan duyarlılığını gösterdi. Almeida ise attığı gol sonrası tribünlere asker selamı yaparak yine son dönemde yaşanan olaylara duyarsız kalmadığını göstermiş oldu.



Portekizli ve İspanyol iki oyuncunun bu hareketlerinin, şehit olan askerlerimiz için olduğu öğrenildi.

BEŞİKTAŞ: 3 - ALANİA: 0

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

Fiyapı İnönüStanislav Todorov, Nikolay Angelov, Ventsislav Gavrilov (Bulgaristan)Rüştü, İbrahim Toraman, Sivok, Egemen, İsmail, Mustafa (Dk. 61 Veli), Fernandes, Ernst, Simao (Dk. 31 Holosko), Guti, Almeida (Dk. 90 Mehmet)Khomich, Tsarikaev, Grachev, Grigoryev, Pliev, Dudiev (Dk. 53 Barbarouses), Gabulov, Bakaev, Neco (Dk. 70 Khubulov), Bikmaev, Zelaya (Dk. 37 Bulgaru)Dk. 20 Sivok, Dk. 75 Guti (Penaltıdan), Dk. 89 Almeida (Beşiktaş)Dk. 21 Sivok, Dk. 38 Fernandes, Dk. 59 İbrahim Toraman, Dk. 64 Guti (Beşiktaş), Dk. 38 Neco, Dk. 50 Bulgaru, Dk. 74 Tsarikaev (Alania)11. dakikada İsmail, soldan son çizgiye indiği anda güzel bir orta yaptı. Arka direkte aynı güzellikte meşin yuvarlağı kontrol eden Mustafa'nın bekletmeden sert şutunda, kaleci son anda topu tokatladı. Savunma daha sonra tehlikeyi uzaklaştırdı.20. dakikada Simao'nun soldan kullandığı korner atışında kaleci boşa çıktı. Kafalardan seken topu önünde bulan Sivok, meşin yuvarlağı sert bir vuruşla filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.27. dakikada Bikmaev, sağda kazanılan serbest vuruşta sert vurdu, kaleci Rüştü son anda meşin yuvarlağı kornere yumrukladı.63. dakikada İsmail'in soldan ortasında ceza alanı içinde ön direkte bulunan Holosko, topa ayak koydu. Ancak kaleci Khomich son anda meşin yuvarlağı kontrol etti.65. dakikada İsmail solda rakibini güzel bir hareketle geçtikten sonra bir kez daha ortaladı. Ceza alanı içinde topla buluşan Almeida'nın gelişine sert vuruşunda, meşin yuvarlak farklı bir şekilde auta gitti.67. dakikada Veli'nin sol çaprazdan sert şutunda, kaleci yatarak topu kontrol etti.68. dakikada ceza alanı önünde rakibinden topu kurtaran İbrahim Toraman, yerden sert vurdu, ancak meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.74. dakikada Veli'nin pasıyla ceza alanı içinde sol çaprazda topla buluşan İsmail, Tsarıkaev tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi.75. dakikada penaltı atışını kullanan Guti, meşin yuvarlağı filelere göndererek farkı 2'ye çıkardı: 2-080. dakikada Guti'nin sol çaprazdan ortasında ceza alanına koşu yapan Holosko'nun uçarak kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.88. dakikada Fernandes'in soldan kullandığı korner atışında ceza alanı içinde ön direkte topla buluşan İbrahim Toraman'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten az farkla auta çıktı.89. dakikada Holosko'nun pasıyla savunmanın arkasında topla buluşan İbrahim Toraman, sağdan ceza alanına girdiği anda yerden Almeida'yı gördü. Almeida altıpasın önünde güzel bir vuruşla topu filelere gönderdi ve takımını 3-0 öne geçirdi.