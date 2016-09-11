T24 LogoT24 Logo
Spor

Beşiktaş 3 - 1 Karabükspor

Beşiktaş puanını 7 yaparak Galatasaray'ı geçti

11 Eylül 2016 02:11

Spor Toto Süper Lig 3. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Vodafone Arena'da Kardemir Karabükspor'u 3-1 mağlup etti.

Hürriyet’in haberine göre, Vodafone Arena'da oynanan mücadelede konuk ekip Kardemir Karabükspor'un golünü 48. dakikada Traore atarken ev sahibi Beşiktaş'a farklı galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Cenk Tosun, 30. dakikada Ömer Şişmanoğlu ve 83. dakikada penaltıdan Oğuzhan Özyakup kaydetti. Kardemir Karabükspor oyuncusu Dany 81. dakikada kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 7 yapıp Galatasaray'ı geçerek ikinci sıraya yükselirken, Kardemir Karabükspor 3 puanda kaldı.

 

ETİKETLER

beşiktaşkarabükspor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24