Beşiktaş 3 - 1 Karabükspor

Spor Toto Süper Lig 3. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Vodafone Arena'da Kardemir Karabükspor'u 3-1 mağlup etti.
Hürriyet’in haberine göre, Vodafone Arena'da oynanan mücadelede konuk ekip Kardemir Karabükspor'un golünü 48. dakikada Traore atarken ev sahibi Beşiktaş'a farklı galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Cenk Tosun, 30. dakikada Ömer Şişmanoğlu ve 83. dakikada penaltıdan Oğuzhan Özyakup kaydetti. Kardemir Karabükspor oyuncusu Dany 81. dakikada kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 7 yapıp Galatasaray'ı geçerek ikinci sıraya yükselirken, Kardemir Karabükspor 3 puanda kaldı.