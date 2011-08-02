-BEŞİKTAŞ 23 BASAMAK GERİLEDİ İSTANBUL (A.A) - 02.08.2011 - Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu'nun (IFFHS) ''Dünyanın En İyi Futbol Takımları'' değerlendirmesinde temmuz ayı raporunda Beşiktaş, ilk 100 içinde yer alan tek Türk ekibi olmayı sürdürdü. IFFHS'den açıklanan ''Dünyanın En İyi Futbol Takımları'' değerlendirmesinin temmuz ayı raporunda 168,5 puanı bulunan Beşiktaş, haziran ayı değerlendirmesine göre 23 basamak birden gerileyerek 46. sırada yer aldı. Beşiktaş dışında Gaziantepspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Bursaspor ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor değerlendirmeye giren diğer Türk ekipleri oldu. -GAZİANTEPSPOR'UN YÜKSELİŞİ- Temmuz ayında UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçları oynayan Gaziantepspor, büyük bir çıkış yakalayarak 157. sıraya yükseldi. 97 puana ulaşan Gaziantepspor, Fenerbahçe, Trabzonspor, Bursaspor, Galatasaray ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u geride bıraktı. -GALATASARAY'IN DÜŞÜŞÜ- UEFA Kupası'nı aldıktan sonra IFFHS değerlendirmesinde bir dönem birinci sıraya kadar yükselen Galatasaray, temmuz ayı değerlendirmesinde en kötü dönemlerinden birini yaşayıp 80 puanla 248. sırada yer aldı. Geçen ay 204. sırada bulunan sarı-kırmızılılar, temmuz ayında 44 sıra birden geriledi. Değerlendirmede Fenerbahçe 90 puanla 190., Trabzonspor 82.5 puanla 233., Bursaspor 82 puanla 235., İstanbul Büyükşehir Belediyespor ise 73 puanla 301. sırada kendilerine yer buldular. -ZİRVE BARCELONA'NIN- Sergilediği performansla tüm dünyanın övgüsünü alan İspanyol ekibi Barcelona, ''Dünyanın En İyi Futbol Takımları'' değerlendirmesinin zirvesindeki yerini korudu. Barcelona'nın ezeli rakibi Real Madrid 2. sırada, Portekiz temsilcisi Porto ise 3. sırada yer aldı. ''Dünyanın En İyi Futbol Takımları'' değerlendirmesinin ilk 10 sırasında yer alan ekipler ve Türk takımlarının sıralamaları şöyle: /* Sıra Takım Ülke Puan ------------------------------------------------ 1. FC Barcelona İspanya 317 2. Real Madrid İspanya 307 3. FC Porto Portekiz 291,5 4. Manchester United İngiltere 285 5. Manchester City İngiltere 254 6. Villarreal İspanya 250 7. FC Inter İtalya 246 8. Santos FC Brezilya 240 9. Velez Sarsfield Arjantin 239 10. Schalke 04 Almanya 218 46. Beşiktaş Türkiye 168,5 157. Gaziantepspor Türkiye 97 190. Fenerbahçe Türkiye 90 233. Trabzonspor Türkiye 82,5 235. Bursaspor Türkiye 82 248. Galatasaray Türkiye 80 301. İstanbul B.Belediyespor Türkiye 73 */