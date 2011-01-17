-BEŞİKTAŞ 20 SAYI FARKLA KAZANDI İSTANBUL (A.A) - 17.01.2011 - Beko Basketbol Ligi'nde Beşiktaş Cola Turka, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni 91-71 yendi. Karşılaşmaya iyi başlayan Beşiktaş Cola Turka, Ignerski'nin pota altındaki skorer oyunuyla 4. dakikada 17-6 öne geçti. Konuk takım, Nedim ve Grier ile bulduğu sayılarla oyunu dengelemeye çalışırken, etkili mücadelesini sürdüren siyah-beyazlı takım, Cevher'in son saniyede kaydettiği üç sayılık basketle ilk periyodu 27-13 üstün geçti. İkinci periyoda da iyi başlayan ev sahibi takım, hem savunmada hem de hücumda etkisiz kalan rakibi karşısında 10-0'lık bir seri bularak 14. dakikada farkı 24 sayıya (37-13) kadar çıkardı. Beşiktaş Cola Turka'nın sert savunmasını aşmakta zorlanan Mersin Büyükşehir Belediyesi, dış atışlardan Sacales ve Christmas ile kaydettiği basketlerle farkı eritmeye çalıştı. Ancak pota altındaki etkili mücadelesini sürdüren siyah-beyazlı takım, ilk yarıyı 53-37 önde tamamladı. Maçın ikinci yarısına da baskılı başlayan Beşiktaş Cola Turka, Chatman, Ogilvy ve Ignerski'nin basketleriyle 26. dakikada skoru 64-42 yaptı. Yakaladığı farka rağmen kontrolü elden bırakmayan siyah-beyazlı takım, kötü bir performans sergileyen Mersin Büyükşehir Belediyesi karşısında son periyoda da 71-53 önde girdi. Son periyotta da istekli mücadelesini devam ettiren siyah-beyazlı takım, baştan sona üstün oynadığı karşılaşmadan 91-71 galip ayrıldı. -CEVHER, HASTANEYE KALDIRILDI- Karşılaşmada bir pozisyon sonrası sert şekilde düşen Beşiktaş Cola Turkalı oyuncu Cevher Özer, hastaneye kaldırıldı. Cevher, üçüncü periyotta Mersin Büyükyehir Belediyespor'un hücumunda rakip oyuncuyu savunmak için yaptığı hamle sonrası dengesini kaybederek, çene üstü düştü. Siyah-beyazlı oyuncu, yapılan ilk müdahalenin ardından kontrol amaçlı olarak, Maslak Acıbadem Hastanesi'ne götürüldü. Bu arada Beşiktaş Cola Turka'nın yeni transferi Hüseyin Beşok da siyah-beyazlı forma altında ilk maçına çıktı. Karşılaşmada 15.13 dakika süre alan tecrübeli oyuncu, 6 sayı, 3 ribaund, 4 asist ile oynadı. Salon: BJK Cola Turka Arena Hakemler: Aytuğ Ekti xxx, Ahmet Ersan Ergüler xxx, Alper Altuğ Köselerli xxx Beşiktaş Cola Turka: Chatman xxx 13, Mustafa xx 5, Cevher xx 7, Ignerski xxx 28, Ogilvy xxx 13, Bekir xxx 14, Cüneyt x 3, Hüseyin xx 6, Serhat x 2 Mersin Büyükşehir Belediyesi: Hakan x 6, Sacales xx 11, Grier xxx 16, Stimac xx 10, Nedim xx 10, Asım x 7, Christmas xx 11, Valentin Pastal x 1. Periyot: 27-13 Devre: 53-37 3. Periyot: 71-53 5 faul alan: 37.09 Cüneyt (Beşiktaş Cola Turka)