-Beşiktaş 2. torbada ANKARA (A.A) - 26.08.2011 - UEFA Avrupa Ligi grupları kura çekimine Beşiktaş, 2. torbadan katılacak. Monaco'da TSİ 14.00'te çekilecek kurada gruplara kalma hakkı elde eden 48 takım 12 gruba yerleştirilecek. Kura çekiminde takımlar 4 torbaya ayrıldı. İlk torbada seri başı takımlar yer alırken diğer torbada takım puanı daha az olan takımlar yer alıyor. Beşiktaş'ın 2. torbada yer aldığı kura çekiminde seri başı takımlar arasında, Tottenham Hotspur (İngiltere), PSV Eindhoven (Hollanda), Atletico Madrid (İspanya), Sporting Lizbon (Portekiz), Braga (Portekiz), Schalke 04 (Almanya), Dinamo Kiev (Ukrayna), Paris Saint-Germain (Fransa), FC Kopenhag (Danimarka), AZ Alkmaar (Hollanda), Anderlecht (Belçika), Twente (Hollanda) bulunuyor. Bu takımlardan biri Beşiktaş'ın grubunda yer alacak. Beşiktaş'ın 2. torbadaki takımlarla eşleşme ihtimali bulunmuyor. Kura çekiminde diğer torbalar şöyle oluştu: 2. torba: Fulham (İngiltere), Beşiktaş, Hapoel Tel-Aviv (İsrail), Metalist Karkiv (Ukrayna), Standard Liege (Belçika), Rubin Kazan (Rusya), Club Brugge (Belçika), AEK (Yunanistan), Steaua Bükreş (Romanya), Udinese Calcio (İtalya), Athletic Bilbao (İspanya), Lazio (İtalya). 3. torba: Salzburg (Avusturya), Maccabi Haifa (İsrail), FC Zürih (İsviçre), Odense (Danimarka), Lokomotiv Moskova (Rusya), PAOK (Yunanistan), Birmingham City (İngiltere), Stoke City (İngiltere), Rennes (Fransa), Austria Wien (Avusturya), Rapid Bükreş (Romanya), Hannover (Almanya) 4. torba: Vorskla Poltava (Ukrayna) Wisła Krakow (Polonya), FC Vaslui (Romanya), Sion (İsviçre), Sturm Graz (Avusturya), Maccabi Tel-Aviv (İsrail), Slovan Bratislava (Slovakya), Legia Varşova (Polonya), NK Maribor (Slovenya), AEK (Kıbrıs Rum kesimi), Malmö (İsveç), Shamrock Rovers (İrlanda).