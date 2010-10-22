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BEŞİKTAŞ 2. SIRADAKİ YERİNİ KORUDU İSTANBUL (A.A)

22 Ekim 2010 01:20

-BEŞİKTAŞ 2. SIRADAKİ YERİNİ KORUDU İSTANBUL (A.A) - 21.10.2010 - UEFA Avrupa Ligi (L) Grubu 3. maçında Porto'ya 3-1 yenilen Beşiktaş, bu sezon Avrupa kupalarındaki ilk mağlubiyetini aldı. Beşiktaş, mağlubiyete rağmen (L) Grubu'nda ikinci sıradaki yerini korudu. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 8 ön eleme ve grup maçında yenilgi yüzü görmeyen siyah-beyazlılar, 9. maçında mağlubiyetle tanıştı. Geride kalan 8 maçın tamamında kalesinde sadece 2 gol gören Beşiktaş, bu sezon ilk kez Avrupa'da bir maçta 3 gol yemiş oldu. -ÜST ÜSTE 3. YENİLGİSİ- Beşiktaş, Porto mağlubiyeti ile resmi maçlarda üst üste 3. yenilgisini aldı. En son UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Rapid Wien'i 2-1 yenen Beşiktaş, daha sonra Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor'a 1-0, Manisaspor'a da 3-2 mağlup oldu. ''Kara Kartallar'', Porto yenilgisiyle üst üste 3. kez taraftarlarını üzdü. Siyah-beyazlılar, son iki maçında da kalesinde 3'er gol gördü. -GRUPTA İKİNCİ SIRADA KALDI- Beşiktaş, Porto karşısında aldığı mağlubiyete rağmen (L) Grubu'nda ikinci sıradaki yerini korudu. Porto, puanını 9'a çıkarıp liderliğini korurken, 6 puanda kalan Beşiktaş ikinci, deplasmanda CSKA Sofya'yı yenen Rapid Wien ise 3 puanla 3. sırada yer aldı. Grupta son sıradaki CSKA Sofya'nın ise puanı bulunmuyor. -BOBO, 12. GOLÜNÜ ATTI- Karşılaşmada Beşiktaş'ın tek golünü atan Bobo, siyah-beyazlı formayla Avrupa kupalarındaki 12. golüne ulaştı. Böylece 14 golle Beşiktaş'ın Avrupa'daki en golcüsü olan Oktay Derelioğlu'na yaklaşan Bobo, 2 gol daha atması durumunda Oktay'ı yakalayacak. -ALİ KUÇİK İLK KEZ OYNADI- Beşiktaş'ta sakatlıkların çok olması nedeniyle A2 takımından kadroya alınan Ali Kuçik, bu sezon ilk kez Porto karşısında siyah-beyazlı formayı giydi. Ali, karşılaşmanın 70. dakikasında Zapotocny'nin yerine oyuna girerek sahada 20 dakika kaldı. -HULK'A ALKIŞ- Beşiktaşlı taraftarlar, takımları karşısında 2 gol atan Porto'nun futbolcusu Hulk'u alkışladı. Hulk da tribünleri alkışlayarak karşılık verdi. Bu arada maçın ardından Beşiktaşlı taraftarlar, orta sahada toplanan Portolu futbolcuları alkışlayarak tebrik etti. Taraftarlar, daha sonra da sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyen Quaresma'nın lehine tezahüratta bulundu.

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