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Spor

Beşiktaş: 2 Konyaspor: 2

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Beşikşta Fiyapı İnönü Stadı'nda Konyaspor'la 2-2 berabere kaldı.

20 Kasım 2010 02:00

T24 - Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Beşikşta Fiyapı İnönü Stadı'nda Konyaspor'la 2-2 berabere kaldı.



Guti cezalı, Fatih kadroda yok

Beşiktaş'ta İspanyol futbolcu Guti Hernandez, kart cezalısı olduğu için Konyaspor karşısında forma giymezken, Fatih Tekke ise sakatlığı bulunmamasına rağmen kadroya alınmadı.

Siyah-beyazlılarda, Guti, Rüştü ve Fatih'in yanı sıra Yusuf, Rıdvan, sakatlıkları bulunan Bobo, Ferrari, Ekrem ve Nihat kadroya dahil edilmedi.


Nobre 4 maç sonra 11'de

“Kara Kartallar”da sakatlığı nedeniyle ligde 3 maçta forma giyemeyen, Gençlerbirliği karşısında da son dakikalarda oyuna giren Nobre, Konyaspor karşısında sahaya ilk 11'de çıktı. Ligde 4 hafta sonra ilk 11'de forma şansı bulan Nobre, forvette Quaresma ile birlikte oynadı. Siyah-beyazlılarda yedek kulübesinde ise Hakan, Erhan, İsmail, Necip, Zapotocny, Fink ve Onur yer aldı.


Tribünler dolu

Beşiktaşlı taraftarlar, takımlarının Konyaspor ile oynadığı karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi.

Fiyapı İnönü Stadı tribünleri tamamen dolarken, sadece Konyaspor taraftarlarının bulunduğu eski açık tribünde güvenlik nedeniyle bazı yerler boş bırakıldı.

Karşılaşmayı 30 bine yakın sporsever izlerken, 50 kadar Konyaspor taraftarı da kendilerine ayrılan eski açık tribündeki yerlerinden takımlarını destekledi.

Bu arada, siyah-beyazlılar, eski futbolcuları Konyaspor Teknik Direktörü Ziya Doğan'a maç öncesinde sevgi gösterilerinde bulundu.

Karşılaşmayı (A) Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Guus Hiddink de izledi.


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