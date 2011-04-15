Beşiktaş: 2 Gençlerbirliği: 2

T24 - Spor Toto Süper Lig'de 29. haftanın açılış maçında Beşiktaş, Gençlebirliği ile 2-2 berabere kaldı. Siyah-beyazlılar maçta 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan galibiyetle ayrılamadı.

Beşiktaş, taraftarının da büyük desteği ile maça çok hızlı başladı. Özellikle İsmail Köybaşı ve Simao'nun kullandığı sol kanattan etkili oldu siyah-beyazlılar.



Maçın 4. dakikasında Simao'nun sert şutunu kaleci Özkan güçlükle engelledi ve Beşiktaş'a ilk dakikalarda gol izni vermedi.



19. dakikada ise çok ilginç bir pozisyon yaşandı Gençlerbirliği kalesinde. Kaleci Özkan'ın, ceza sahasının dışına çıkarak uzaklaştırmak istediği top İsmail Köybaşı'nın önünde kaldı. Genç oyuncusun orta sahadan vuruşu ise kale sahasında Nihat'ın önüne düştü. Nihat kötü vurunca bu pozisyon sonuçsuz kaldı.



Beşiktaş özellikle ilk devrenin ilk 20 dakikasından sonra oyundaki etkinliğini artırdı ve Gençlerbirliği kalesine geldiği her pozisyonda tehlike yarattı.



Bu pozisyonlardan birisinde ise Simao ile golü buldu Siyah-beyazlılar. Maçın 26. dakikasında İsmail Köybaşı'nın soldan getirip, ortaladığı topa çok düzgün vuran Portekizli yıldız Simao, takımını 1-0 öne geçirdi.



Beşiktaş ilk yarının kalan dakikalarında da zaman zaman etkili oldu ancak farkı ikiye çıkartacak golü bir türlü bulamadı.



İkinci yarıya da iyi başlayan ev sahibi Beşiktaş, karşılaşmanın 53. dakikasında İbrahim Toraman ile maçta durumu 2-0'a getirdi. Nihat'ın kullandığı köşe vuruşuna ön direkte iyi yükselen İbrahim, topu kafayla uzak köşeye gönderdi ve kaleci Özkan'ı avladı.



Gençlerbirliği ikinci golü de kalesinde gördükten sonra hücumu düşünmeye başladı. Maçın 62. dakikasında Jedinak'ın muhteşem frikiki golü ile farkı bire indirdiler. Golün hemen ardından Emre Aygün'ün ceza sahası içinde vuruşu az farkla auta gitti ve konuk takım beraberlik fırsatını kullanamadı.



Maçın 72. dakikasında korner kullanan siyah-beyazlı takım, savunmada eksik yakalandı ve Gençlerbirliği hızlı çıkarak beraberlik golünü Mustafa Pektemek ile buldu. Rakip kalede üçüncü golü arayan Beşiktaş, hızlı gelişen Gençlerbirliği atağında golü kalesinde gördü ve büyük bir şok yaşadı.



Beraberlik golünün ardından Gençlerbirliği kalesinde büyük baskı kuran Beşiktaş, üstünlük sayısını bulamadı ve sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.





