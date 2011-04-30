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Beşiktaş: 2 Galatasaray: 0

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı...

30 Nisan 2011 03:00

T24 - Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Siyah-Beyazlılar'a galibiyeti getiren golleri Aurelio ve Simao kaydetti.



Aslan iyi başladı

Karşılaşmaya etkili başlayan taraf Galatasaray oldu. Sarı-Kırmızılılar, 3. dakikada Baros ve 11'de Culio ile iki önemli fırsattan yararlanamadı.

Ev sahibi Beşiktaş ilk 10 dakikalık bölümden sonra sahada dengeyi kurdu ve öne geçmek için Galatasaray kalesine yüklenmeye başladı.


Simao vurdu, Aykut izin vermedi

Bobo ve Quaresma ile etkili olmaya başlayan Siyah-Beyazlılar'da, 18. dakikada Simao'nun sol çaprazdan çektiği şut kaleci Aykut'ta kaldı.

Bu dakikadan sonra maç orta saha mücadelesi şeklinde geçerken iki takım da kontra ataklarla gol aradı.


Kazım kaçırdı

Konuk Galatasaray'da 28. dakikada Kazım'ın çektiği sert şut kale çizgisine paralel gitti ve Sarı-Kırmızılılar, mutlak bir golden oldu.

İlk 45 dakika 0-0'lık skorla geçilirken ikinci yarıya ise Beşiktaş etkili başladı.

Sağlı sollu ataklarla Galatasaray kalesine gelen Siyah-Beyazlılar, rakibini zorlamaya başladı. 




Bobo boş kaleye kaçırdı

54. dakikada Quaresma'nın sağ çaprazdan sert şutunu Aykut tokatladı, dönen topu önünde bulan Bobo, topu kafayla boş kale yerine direğe nişanladı ve Siyah-Beyazlılar net fırsatı değerlendiremedi.


Yine Bobo, yine direk

Ev sahibi Beşiktaş, bu pozisyondan 3 dakika sonra bu kez sol kanattan etkili geldi. Quaresma'nın pasında Bobo topu kontrol ederek kaleye gönderdi ancak direk yine gole izin vermedi.


Önce Aurelio

Siyah-Beyazlılar gol için yorulan G.Saray'ı adeta abluka altına aldı ve 59. dakikada Aurelio'nun kafasıyla öne geçti.


Sonra Simao

Bu golden sadece 2 dakika sonra henüz statta Aurelio'nun gol anonsu yapılırken, Simao Sabrosa ince bir dokunuşla topun dibine girdi ve durumu 2-0'a getirdi.

Skor avantajını eline geçiren Beşiktaş'ta usta ayaklar İnönü'de taraftarların da istediği gibi ilerleyen dakikaları deyim yerindeyse şov yaparak geçirdi.


Servet izin vermedi

Beşiktaş 83. dakikada farkı 3'e çıkarma şansını değerlendiremedi. Hızlı gelişen atakta Bobo kaleci Aykut'u geçerek topu kaleye gönderdi ancak Servet çizgide topa ayak koyarak gole izin vermedi.

İlerleyen dakikalarda her iki takımda gol bulmaya yaklaşsa da skoru değiştiremedi ve Beşiktaş, Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti.

Bu sonuçla Beşiktaş puanını 47'ye yükseltirken, Galatasaray ise 37 puanda kaldı.


Beşiktaş: 2 Galatasaray: 0

Stat: Fi-Yapı İnönü
Saat: 19.00 / Lig TV
Hakem: Yunus Yıldırım



Beşiktaş: Rüştü Reçber, İsmail Köybaşı, İbrahim Toraman, Mehmet Aurelio,
Tomas Sivok, Manuel Fernandes, Guti Hernandez, Ekrem Dağ, Ricardo Quaresma, Simao Sabrosa, Bobo

Teknik direktör: Tayfur Havutçu

Galatasaray: Aykut Erçetin, Serkan Kurtuluş, Servet Çetin, Gökhan Zan, Çağlar Birinci, Ayhan Akman, Emmanuel Culio, Mustafa Sarp, Kazım Kazım,
Milan Baros, Arda Turan

Teknik direktör: Bülent Ünder


Ligde bugün oynanan karşılaşmaların ardından oluşan puan durumu şöyle:


TAKIMLAR                         O   G   B   M   A   Y  AV   P

--------------------------------------------------------------

1. FENERBAHÇE                   30  22   4   4  71  31  40  70

2. TRABZONSPOR A.Ş.             30  21   7   2  57  21  36  70

3. BURSASPOR                    30  15  10   5  46  25  21  55

4. GAZİANTEPSPOR                30  15   7   8  41  29  12  52

5. BEŞİKTAŞ A.Ş.                31  13   8  10  47  35  12  47

6. ESKİŞEHİRSPOR                30  11  11   8  34  32   2  44

7. KAYSERİSPOR                  30  12   8  10  39  38   1  44

8. BÜYÜKŞEHİR BLD.SPOR          30  12   4  14  38  39  -1  40

9. KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR    30  11   7  12  44  47  -3  40

10. MKE ANKARAGÜCÜ              30  10   9  11  49  52  -3  39

11. MEDİCAL PARK ANTALYASPOR    31   9  11  11  36  43  -7  38

12. GENÇLERBİRLİĞİ              31   9  10  12  39  46  -7  37

13. GALATASARAY A.Ş.            31  11   4  16  33  43 -10  37

14. MANİSASPOR                  30  11   3  16  42  48  -6  36

15. SİVASSPOR                   31   8   9  14  38  51 -13  33

16. BUCASPOR                    31   6   7  18  31  56 -25  25

17. KONYASPOR                   31   4  11  16  26  44 -18  23

18. KASIMPAŞA                   31   5   8  18  30  61 -31  23


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