T24

Aslan iyi başladı



Simao vurdu, Aykut izin vermedi

Kazım kaçırdı

Bobo boş kaleye kaçırdı

Yine Bobo, yine direk

Önce Aurelio

Sonra Simao

Servet izin vermedi

Beşiktaş: 2 Galatasaray: 0

Karşılaşmaya etkili başlayan taraf Galatasaray oldu. Sarı-Kırmızılılar, 3. dakikada Baros ve 11'de Culio ile iki önemli fırsattan yararlanamadı.Ev sahibi Beşiktaş ilk 10 dakikalık bölümden sonra sahada dengeyi kurdu ve öne geçmek için Galatasaray kalesine yüklenmeye başladı.Bobo ve Quaresma ile etkili olmaya başlayan Siyah-Beyazlılar'da, 18. dakikada Simao'nun sol çaprazdan çektiği şut kaleci Aykut'ta kaldı.Bu dakikadan sonra maç orta saha mücadelesi şeklinde geçerken iki takım da kontra ataklarla gol aradı.Konuk Galatasaray'da 28. dakikada Kazım'ın çektiği sert şut kale çizgisine paralel gitti ve Sarı-Kırmızılılar, mutlak bir golden oldu.İlk 45 dakika 0-0'lık skorla geçilirken ikinci yarıya ise Beşiktaş etkili başladı.Sağlı sollu ataklarla Galatasaray kalesine gelen Siyah-Beyazlılar, rakibini zorlamaya başladı.54. dakikada Quaresma'nın sağ çaprazdan sert şutunu Aykut tokatladı, dönen topu önünde bulan Bobo, topu kafayla boş kale yerine direğe nişanladı ve Siyah-Beyazlılar net fırsatı değerlendiremedi.Ev sahibi Beşiktaş, bu pozisyondan 3 dakika sonra bu kez sol kanattan etkili geldi. Quaresma'nın pasında Bobo topu kontrol ederek kaleye gönderdi ancak direk yine gole izin vermedi.Siyah-Beyazlılar gol için yorulan G.Saray'ı adeta abluka altına aldı ve 59. dakikada Aurelio'nun kafasıyla öne geçti.Bu golden sadece 2 dakika sonra henüz statta Aurelio'nun gol anonsu yapılırken, Simao Sabrosa ince bir dokunuşla topun dibine girdi ve durumu 2-0'a getirdi.Skor avantajını eline geçiren Beşiktaş'ta usta ayaklar İnönü'de taraftarların da istediği gibi ilerleyen dakikaları deyim yerindeyse şov yaparak geçirdi.Beşiktaş 83. dakikada farkı 3'e çıkarma şansını değerlendiremedi. Hızlı gelişen atakta Bobo kaleci Aykut'u geçerek topu kaleye gönderdi ancak Servet çizgide topa ayak koyarak gole izin vermedi.İlerleyen dakikalarda her iki takımda gol bulmaya yaklaşsa da skoru değiştiremedi ve Beşiktaş, Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti.Bu sonuçla Beşiktaş puanını 47'ye yükseltirken, Galatasaray ise 37 puanda kaldı.Fi-Yapı İnönü19.00 / Lig TVYunus YıldırımRüştü Reçber, İsmail Köybaşı, İbrahim Toraman, Mehmet Aurelio,Tomas Sivok, Manuel Fernandes, Guti Hernandez, Ekrem Dağ, Ricardo Quaresma, Simao Sabrosa, BoboTayfur HavutçuAykut Erçetin, Serkan Kurtuluş, Servet Çetin, Gökhan Zan, Çağlar Birinci, Ayhan Akman, Emmanuel Culio, Mustafa Sarp, Kazım Kazım,Milan Baros, Arda TuranBülent Ünder

Ligde bugün oynanan karşılaşmaların ardından oluşan puan durumu şöyle:



TAKIMLAR O G B M A Y AV P

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1. FENERBAHÇE 30 22 4 4 71 31 40 70

2. TRABZONSPOR A.Ş. 30 21 7 2 57 21 36 70

3. BURSASPOR 30 15 10 5 46 25 21 55

4. GAZİANTEPSPOR 30 15 7 8 41 29 12 52

5. BEŞİKTAŞ A.Ş. 31 13 8 10 47 35 12 47

6. ESKİŞEHİRSPOR 30 11 11 8 34 32 2 44

7. KAYSERİSPOR 30 12 8 10 39 38 1 44

8. BÜYÜKŞEHİR BLD.SPOR 30 12 4 14 38 39 -1 40

9. KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR 30 11 7 12 44 47 -3 40

10. MKE ANKARAGÜCÜ 30 10 9 11 49 52 -3 39

11. MEDİCAL PARK ANTALYASPOR 31 9 11 11 36 43 -7 38

12. GENÇLERBİRLİĞİ 31 9 10 12 39 46 -7 37

13. GALATASARAY A.Ş. 31 11 4 16 33 43 -10 37

14. MANİSASPOR 30 11 3 16 42 48 -6 36

15. SİVASSPOR 31 8 9 14 38 51 -13 33

16. BUCASPOR 31 6 7 18 31 56 -25 25

17. KONYASPOR 31 4 11 16 26 44 -18 23

18. KASIMPAŞA 31 5 8 18 30 61 -31 23





