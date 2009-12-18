Beşiktaş 2 Bursaspor 3

T24 - Turkcell Süper Lig'in son haftasının açılış maçında, İnönü'de yoğun yağış nedeniyle ağır zeminde Bursaspor, Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti.



Ligin son haftasında Beşiktaş İnönü Stadı'nda yağmur altında ağırlaşan zeminde Bursaspor, müthiş mücadeleye sahne olan maçta Beşiktaş'ı 3-2 yendi.



Ev sahibi Beşiktaş'ta Mustafa Denizli belki de ilk defa beklenen onbiri ile sahaya çıkmıştı.



Konuk Bursaspor'da ise Ertuğrul Sağlam çoğu kimseyi hayretler içinde bırakacak bir bir onbirle sahaya çıkmıştı. Belki de Ertuğrul Sağlam ağırlaşan zeminde direnci yüksek oyuncuları düşünmüştü ama Ergic, Bekir Ozan ve Hüseyin Çimşir gibi önliberoları aynı anda sahaya ilk kez sürdü. Aynı Ertuğrul Sağlam hücumdaki prensi Turgay Bahadır'ı yanına almış ve Sercan Yıldırım'ı da tek forvet olarak oynattı.



İlk yarıda Ertuğrul Sağlam'ın bu taktiği iş yapmış görünüyordu ve Bursaspor, ev sahibi Beşiktaş'a oranla çok daha etkili ve daha çok pozisyon bulan taraf oldu.



Bursaspor özellikle sağ kanattan Volkan Şen ve sol kanattan Ozan İpek ve hücumda Sercan Yıldırım ile çok etkili pozisyonlar üretti.



19. dakikadag gelişen Bursaspor atağında ilk yarının etkili ismi Volkan Şen sağ kanatta çizgiye kadar indi ve arka direğe yaptığı ortaya gelişine kafayla uçarak vuran Ozan İpek yeşil-beyazlı ekibi öne geçiren golü attı.



Golden hemen iki dakika sonra Beşiktaş ilk kez konuk ekip kalesine etkili geldi ve Fink'in sol ayağıyla müthiş vuruşunu son anda kaleci Ivankov parmaklarının ucuyla kornere uzaklaştırdı.



Bursaspor 35. dakikada genç futbolcusu Sercan Yıldırım, Zapotocny'nin uzun pasında Tello'dan sıyrılıp kaleci Rüştü ile karşı karşıya kalmasına rağmen topu ayağından açınca farkı ikiye çıkarma şansını kaybetti.



Beşiktaş'ta 43. dakikada sakatlanan tecrübeli kaleci Rüştü'nün yerine, genç Korcan kaleye geçti.



Kalan dakikalarda başka gol olmayınca devre 1-0 konuk Bursaspor'un üstünlüğü ile sona erdi.



İkinci yarıya iki takım da oyuncu değişiklikleriyle başladı ve Beşiktaş'ta Mustafa Denizli, ilk yarıda sahada hiç etkili olamayan son haftaların formsuz futbolcusu Nihat'ın yerine bu sahalarda etkili olabilen Nobre'yi sahaya sürdü.



Ertuğrul Sağlam ise ilk yarının etkili ismi Volkan Şen'i çıkartıp Turgay Bahadır'ı oyuna aldı.



Mustafa Denizli'nin oyuncu değişikliği anlaşılabilirdi belki ama Bursaspor'daki Volkan Şen-Turgay Bahadır değişikliği ilginç gelmişti.



Bursaspor ikinci yarıya yine çok hızlı başladı ve 47. dakikada Sercan Yıldırım yine inanılmaz bir golü kaçırdı. Defansın uzaklaştıramadığı topla buluşan Ivan Ergic'in pasıyla Sercan Yıldırım önce Ferrari, sonra Sivok'u geçti ve kaleci ile karşı karşıya kaldığı anda yaptığı vuruş akıl almayacak şekilde auta gitti.



Atamayana atarlar misali Beşiktaş toparlandı ve konuk Bursaspor kalesine yüklenmeye başladı. Sol kanattan Tello ile kullanılan serbest vuruşta topa sahip olan Ekrem Dağ ceza sahası içine topu ortaladı ve kaleci Ivankov'dan daha önce yükselen Nobre beraberlik golünü atmayı başardı.



Beşiktaş, daha da Bursaspor kalesine gitmeye başladı ve yine gelişen atakta Zapotocny'nin müdahelesi sonucu İbrahim Toraman'ın yere düşürülmesini hakem Tolga Özkalfa penaltı olarak yorumladı ve Beşiktaş, Bobo'nun ayağından attığı penaltı golüyle öne geçti.



2-1'den sonra maçta, ilk yarıdaki tempo yaşanmadı. Bursaspor beraberlik golü için zaman zaman Beşiktaş kalesine giderken, ev sahibi takım daha temkinli oynamaya başladı.



Konuk ekip 64. dakikada ceza sahası içinde Hüseyin'in kafa vuruşundan çok önemli bir pozisyondan yararlanamadı.



Daha sonrasında Beşiktaş Bobo ile Bursaspor ise yine Sercan Yıldırım ile çok önemli pozisyon yakalamasına rağmen bunlardan yararlanamadı.



Bursaspor'da Ertuğrul Sağlam, belki de bu hafta en çok konuşulacak isim olan genç Sercan Yıldırım'ı çıkardı ve 84. dakikada Ömer Erdoğan'ı oyuna alarak kafa toplarıyla gol aramayı düşündü.



Bu oyuncu değişikliğinden 2 dakika sonra gelişen Bursaspor atağında Ergic, Bursaspor'a beraberliği getiren golü Beşiktaş ağlarına bıraktı.



88. dakikada Ozan İpek soldan çalımlarla Beşiktaş ceza sahasına girerken ortaladı ve Beşiktaş'tan Bursaspor'a kiralık olarak giden Zapotocny kafayla Bursaspor'u öne geçiren golü attı.



Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Bursaspor sahadan 3-2 galibiyetle ayrıldı.



Bu sonuçla Bursaspor puanını 35'e çıkartırken, Beşiktaş ise 32 puanda kalmış oldu.