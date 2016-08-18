Beşiktaş 2. Başkanı açıkladı; Şenol Güneş ayrılıyor mu?

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, transfer ile ilgili büyük yankı uyandıran açıklamalarının ardından sürpriz bir kararla bir kez daha basın mensuplarının karşısına geçme kararı aldı.

Bugün saat 12.00’de gerçekleştirilecek toplantı öncesi konuşan Beşiktaş 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi, en çok merak edilen soruya açıklık getirdi ve Şenol Güneş'in görevden ayrılmasının söz konusu olmadığını söyledi.

Güneş’in verdiği ilk demeç sonrası başkan ve camianın hayal kırıklığı yaşadığını belirten Çebi, “Hocamızın açıklamaları başta Başkan Fikret Orman olmak üzere herkesi derinden üzdü. Görüyorsunuz, başkan transfer için Londra’da. Açıklama yapıldığında ben de takviye için yurt dışındaydım. Herkes elinden geleni yapıyor. Biz her ne olursa olsun hocamıza güveniyor ve saygı duyuyoruz. Görevden ayrılması kesinlikle söz konusu değil” diye konuştu.