Beşiktaş 2-1 Sivasspor

T24 - Beşiktaş, sahasında Sivasspor'u 2-1'lik skorla mağlup ederek 3 haftalık galibiyet orucunu bozmuş oldu.



Siyah beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Bobo ve 23. dakikada Necip Uysal kaydetti. Sivasspor'un tek golünü ise 67. dakikada Suarez attı. Hürriyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:



Maç sonrasında Beşiktaş 16 puana ve 6. sıraya yükseldi. Kırmızı-beyazlı takım ise 7 puanla 16. sırada.



Beşiktaş, ligin 11. haftasında sahasında Kasımpaşa ile Sivasspor ise sahasında İstanbul BŞB ile mücadele edecek.





BOBO, LİGDEKİ 7. GOLÜNÜ ATTI



Sivasspor karşısında Beşiktaş'ın ilk golünü atan Bobo, bu sezon ligdeki gol sayısını 7'ye, toplamdaki gol sayısını ise 13'e çıkardı. Ligde gol krallığında 7 golle ilk sırada yer alan Fenerbahçeli Niang'ı yakalayan Bobo, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde 4, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2 gol attı. Bobo, 80. dakikada yerini Fatih Tekke'ye bırakırken, taraftarlardan büyük alkış aldı.





NECİP'İN LİGDEKİ İLK GOLÜ



Beşiktaş'ın genç futbolcusu Necip Uysal, siyah-beyazlı formayla ligdeki ilk golüne Sivasspor maçında ulaştı. Necip, 23. dakikada attığı golle, ligdeki ilk, resmi maçlardaki 2. golünü atmış oldu. Genç futbolcu, ilk resmi golünü ise bu sezon HJK Helsinki ile deplasmanda oynanan UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçında atmıştı. Bu arada karşılaşmanın 67. dakikasında verdiği hatalı pasla Sivasspor'un gol atmasına neden olan Necip büyük bir üzüntü yaşarken, siyah-beyazlı taraftarlar lehine tezahürat yapıp genç futbolcuya moral verdi.





LİGDE ÜST ÜSTE 6. MAÇINDA DA GOL YEDİ



Sivasspor'u 2-1 yenen Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de üst üste 6. maçında da kalesinde gol gördü. Ligin 4. haftasında 4-0 galip geldiği Ankaragücü maçından bu yana oynadığı karşılaşmalarda kalesini gole kapayamayan siyah-beyazlılar, bu geleneği Sivasspor karşısında da sürdürdü.

Beşiktaş, Ankaragücü maçından sonra oynadığı 6 maçta kalesinde 8 gol görürken, 2'sini kazandı, 1'inde berabere kaldı, 3'ünde de yenildi. Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, daha sonra Medical Park Antalyaspor'u 2-1 yendi. Trabzonspor'a 1-0, Manisaspor'a 3-2, Kayserispor'a da 1-0 mağlup olan Beşiktaş, son olarak da bu akşam Sivasspor'u 2-1 mağlup etti.





GUTI İLE KEITA...



Karşılaşmanın ikinci yarısında bir pozisyonun ardından Beşiktaşlı Guti ile Sivassporlu Keita arasında gergin anlar yaşandı. İki futbolcu arasındaki ikili mücadelede hakem Tolga Özkalfa devam kararı verirken, yerde kalan Guti daha sonra kalkarak, ayağına basan Keita'ya doğru koştu. İki futbolcunun itişmesinin ardından Keita yerde kaldı. Hakem Özkalfa da pozisyon sonrası Guti'ye sarı kart gösterdi. Siyah-beyazlı taraftarlar da kendisini yere bıraktığı için Keita'ya tepki gösterdi. Bu arada maçın 81. dakikasında bir pozisyonda hakeme sinirlenen Beşiktaş Teknik Direktörü Schuster, elindeki pet şişeyi sert bir şekilde yere vurdu. Pet şişe yere çarptıktan sonra sahanın içine düştü.





