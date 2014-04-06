Beşiktaş 2 - Kayserispor 1

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 28. hafta maçında Kayserispor'u 2-1 mağlup etti ve Galatasaray Fenerbahçe derbisinden çıkacak sonucu beklemeye başladı.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelede Beşiktaş'ın gollerini 43. dakikada Olcah Şahan ve 68. dakikada Oğuzhan Özyakup kaydetti. Konuk ekibin tek golünü ise 90+2'de Okay Yokuşlu kaydetti.

Maçın ayrıntıları

Dk. 90+2: Okay Yokuşlu takımının maçtaki tek golünü kaydetti. 2-1

Dk. 68: Topu ceza sahası girişine kadar süren Oğuzhan Özyakup, düzgün bir vuruşla filelere gönderdi. 2-0

Dk. 43: Sinan Bolat çıkmakta tereddüt edince... Olcay Şahan muhteşem bir aşırtma golüne imza attı. 1-0

Dk. 40: Beşiktaş'ta erken oyuncu değişikliği... Necip Uysal yerini Oğuzhan Özyakup'a bırakıyor.

Dk. 14: Almeida kaleye 25 metre mesafeden tam köşeye çok sert bir şut gönderdi. Kaleci Sinan Bolat da aynı güzellikle topu kornere çeldi.

Çakır'ın ilk düdüğü ile mücadele başladı.



Maçtan notlar





Beşiktaşlı taraftarlar 2-0 kazandıkları Kayserispor maçının 85. dakikasından itibaren 'Mustafa Kemal'in Askerleriyiz' tezahuratında bulundu. Bütün stadın katıldığı tezahürat mücadelenin son dakikalarında tekrarlandı...

Bu arada siyah beyazlı taraftarlar eski yıldızları Bobo için de tezahürat yaparken, Nobre'yi pas geçti.

Slaven Bilic'in Beşiktaş'ı bu sezon Atatürk Olimpiyat Stadı'nda kolay kolay gol yemiyor... Siyah beyazlılar sahasında oynadığı son 4 maçta rakiplerine gol atma imkanı vermedi. Akhisar Belediyespor’u 3-0, Bursaspor ve Eskişehirspor’u 1-0 yenen Beşiktaş, sahasında Medical Park Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Siyah beyazlılar, Süper Lig’de oynadığı son 9 lig maçında rakiplerine 12 gol atarken 4 gol yedi.