Beşiktaş 2 - Helsinki 0

T24 - UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Beşiktaş, Finlandiya ekibi HJK Helsinki'yi 2-0 yenerek, rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etti.



Beşiktaş, Avrupa kupalarında 16 yıl sonra eşleştiği HJK Helsinki'yi, İstanbul'daki maçta aynı sonuçla devirdi. Temsilcimizin 19 şutuna karşı Helsinki sadece 3 kez kaleyi yoklamaya çalıştı. Aslında bu, 90 dakikayı özetleyecek en doğru istatistik. Siyah-beyazlılar, Finlandiya ekibini çok rahat bir oyunla 2-0 mağlup ederken, gollere yeni transferler Roberto Hilbert ve Ricardo Quaresma imza attı.

Beşiktaş, final hedeflediği UEFA Avrupa Ligi'nde, play-off turu ilk maçında HJK Helsinki'yi konuk etti. Vikingur ve Victoria Plzen'in ardından adını grup mücadelesine yazdırmak için Finlandiya ekibini de safdışı bırakması gereken siyah-beyazlılar, taraftar desteğini arkasına aldığı maça çok istekli başladı. Henüz 5. dakikada Bobo'nun kafa vuruşu direk engeline takıldı. Maçın başında rakibine üstünlüğünü kabul ettiren temsilcimiz, hücumda üretken bir görüntü çizmekte ise zorlanıyordu.

Karşılaşmaya ortak olacak seviyeye ulaşamayan Finlandiya ekibi, sadece fizik gücüyle ayakta kalmaya çalışıyordu. Ancak Helsinki'nin bu çabasına, 35. dakikada Roberto Hilbert darbe vurdu. Quaresma'nın güzel ortası, Tabata'nın akıl dolu pasının ardından Alman futbolcuya topu boş kaleye göndermek kaldı.

Soyunma odasına 1-0'ın rahatlığıyla giren Beşiktaş'ın, ikinci yarıda daha atak bir futbol sergilemesi bekleniyordu. Sanılanın aksine ikinci 45 dakikaya tutuk başlayan siyah-beyazlılar, İnönü Stadı'nı dolduran taraftarlarının uzun süre temposuz bir maç izlemesini önleyemedi. Bu yarıda ilk pozisyonunu 52. dakikada yakalayan Kartal, müsait durumdaki Bobo'nun kötü vuruşu nedeniyle farkı ikiye çıkaramadı.

Oyunun kilitlendiği anda sahneye Portekizli yıldız çıktı. Quaresma, 66. dakikada şapka çıkarılacak bir gole imzasını attı. Ceza sahası dışında topu iki kez sektiren Portekizli, yarım voleyle kaleci Wallen'i avlarken, siyah-beyazlı ekibe de rövanş öncesi aradığı avantajı getiriyordu. 82'de kaleyi yoklayan Guti'nin şutunda, savunma son anda topa ayak koyunca Beşiktaş, Finlandiya'ya 3 farklı bir skorla gitme şansını kaybetti. Son düdük çaldığında skor tabelası 2-0'ı gösteriyordu.

Beşiktaş'ta maç öncesi en çok merak edilen konu, kuşkusuz Cenk Gönen'in performansıydı. Genç eldiven, Villarreal maçındaki kurtarışlarıyla alkış alsa da, akılardan 'acaba'yı tamamen çıkartmaya yetecek kadar forma şansı bulmamıştı. Ancak Rüştü ve Hakan'ın yokluğunda kaleye geçen Cenk, rakibin 90. dakikada Parikka ile yakaladığı tek ve yüzde yüzlük gol pozisyonunda kalesinde devleşti ve kendisiyle ilgili çekincelere son noktayı koydu.

İlk golde büyük katkısı olan Quaresma, müthiş bir vuruşla skoru 2-0'a getirerek, Helsinki maçının yldızı olmayı başardı. Stuttgart'tan transfer edilen Hilbert de istekli futboluyla göz doldurdu. Flaş transfer Guti ise vasat bir görüntü çizdi ve henüz hazır olmadığını gösterdi.



Maçtan önemli dakikalar

5. dakikada Bobo'nun kafa vuruşu üst direkten döndü. Quaresma'nın savunmanın arkasına gönderdiği pas Helsinki savunmasından döndü. Boşta kalan topa Bobo kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Wallen'i geçen top üst direkten geri geldi.

17. dakikada Hilbert sağ kanattan ortaladı, kaleci Wallen'den dönen topa Bobo vuramadı, ceza sahası dışından Quaresma vurdu auta yolladı.

23.dakikada Ernst güzel bi çalımla iki Helsinkili oyuncuyu geçti, Aman futbolcunun sol ayağıyla vuruşu kaleci Wallen'de kaldı.

30.dakikada yine Quaresma sol kanattan etkili geldi, ortasında Bobo ön direkte vuruşunu yaptı ancak Helsinki savunmasına çarpan top kornere gitti.

Ve Beşiktaş Helsinki kilidini 35.dakikada Hilbert ile açıyor. Quaresma'nın soldan ortasında topu Tabata indirdi, Hilbert topu boş kaleye gönderdi: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Helsinki 50. dakikada ilk kez etkili geldi, Makela soldan ortaladı kale sahasında Sorsa'nın kafa vuruşunu Cenk kurtardı ancak daha öncesinde Sorsa'nın pozisyonu ofsayt.

52.dakikada Beşiktaş ikinci gole yaklaştı. Ceza sahası dışından Tabata çok sert vurdu, kaleci Wallen'den dönen top Bobo'nun önünde kaldı. Müsait durumdaki Bobo çok kötü vurdu ve topu kalenin üzerinden auta yolladı.

66.dakikada Portekizli yıldız ceza sahası dışında topu iki defa sektirip, dönerek yarım vole ile çok sert vurdu. Kaleci Wallen'i avladı. Harika bir gol attı Quaresma.

78.dakikada Hilbert'in son çizgiye inerek çevirdiği topta, Bobo ceza alanı içerisinde kontrol edip şutunu çekti, Helsinki savunması yine araya girdi ve topu kornere uzaklaştırdı.

82.dakikada Quaresma'nın pası ile ceza sahası dışından Guti'nin şutu savunmaya da çarparak direğin hemen yanından auta gitti.

86.dakikada Holosko ile etkili geldi Beşiktaş. Ceza sahası dışından Holosko çok sert bir şut çıkardı, kaleci Wallen topu güçlükle çeldi.

88.dakikada Helsinki'nin hızlı gelişen hücumunda Dawda Bah müsait durumda çok kötü vurdu ve topu auta yolladı.

90.dakikada Beşiktaş kalesi inanılmaz bir tehlike atlattı. Savunmanın arkasına sarkan Parikka, Cenk'le karşı karşıya kaldı. Vuruşunda genç kaleci Cenk yatarak yüzde yüzlük bir pozisyonu kurtardı.

Hilbert son dakikada uzaktan kaleyi denedi, kaleci Wallen meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Karşılaşma Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

BEŞİKTAŞ: 2 - HJK HELSINKI: 0

Stat: BJK İnönü

Hakemler: Ovidiu Alin Hategan, Octavian Sovre, Miklos İstvan Nagy (Romanya)

Beşiktaş: Cenk, Ekrem, Zapotocny, Ferrari, İsmail, Hilbert, Tabata (Dk. 70 Necip), Ernst, Guti, Quaresma (Dk. 88 Nihat), Bobo (Dk. 82 Holosko)

HJK Helsinki: Wallen, Scapini, Magnusson, Ojala, Kansikas, Sorsa, Mattia (Dk. 75 Karkkaihen), Fowler, Bah, Westo (Dk. 69 Parikka), Pelvas (Dk. 46 Makela)

Goller: Dk. 35 Hilbert, Dk. 66 Quaresma (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 6 Mattia (HJK Helsinki), Dk. 62 Zapotocny (Beşiktaş)