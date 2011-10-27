Beşiktaş: 2 - Fenerbahçe: 2

T24 - Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk derbisinde Beşiktaş kendi sahasında Fenerbahçeyi ağılıyor...





Beşiktaş: 2 - Fenerbahçe: 1



İşte ilk 11'LER:



Beşiktaş: Cenk, Hilbert, Sivok, Egemen, İsmail, Ernst, Aurelio, Veli, Simao, Quaresma, Mustafa Pektemek



Fenerbahçe: Volkan, Gökhan, Bekir, Yobo, Ziegler, Cristian, Emre, Topuz, Caner, Alex, Bienvenu



90'+4'Hakem son düdüğü çalıyor. Maç sona erdi.

90'+4'Hugo Almeida şutunda isabet var ancak kaleci gole izin vermedi.

90'+4' Simao frikiği ceza sahasına orta şeklinde kullandı.

90'+3'Emre Belözoğlu rakibine kontrolsüz bir müdahalede bulundu ve hakem faulü gösterdi.

90'+2'Beşiktaş için kale vuruşu.

90'+2'Özer Hurmacı için gol şansı. Topun gelişine vurdu. Ancak isabetsiz.

90'+2'Miroslav Stoch ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.

90'+1'Özer Hurmacı rakibi tarafından faulle durdurulunca hakem Beşiktaş aleyhine faul kararı verdi.

90'Topa sahip olma oranları; Evsahibi takım için 43% - Misafir takım için 57% olarak gerçekleşti.

90'Beşiktaş için kale vuruşu.

88'G O L oldu Cristian frikiği kullandı ve topu ağlarla buluşturdu

88'Mehmet Aurelio rakibine kontrolsüz bir müdahalede bulundu ve hakem faulü gösterdi.

86'Ricardo Quaresma oyundan çıkıyor ve yerine Filip Holosko oyuna dahil oluyor.

85'Ricardo Quaresma topu düzelterek vuruşunu yaptı ama etkisiz bir vuruş.

85'Joseph Yobo topu uzaklaştıran oyuncu.

85' Simao ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.

84'Joseph Yobo topu uzaklaştıran oyuncu.

84'Hugo Almeida ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.

83'Beşiktaş için kale vuruşu.

83' Alex şutunda kaleci tehlikeyi savuşturuyor ve oyun devam ediyor.

82'Volkan Demirel çıkıp topa hakim oluyor.

82'İsmail Köybaşı ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.

82'Joseph Yobo topu uzaklaştıran oyuncu.

82'Hugo Almeida ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.

81'Kendi yarı sahası tarafından şimdi Beşiktaş taç atışı kullanacak.80'Cenk Gönen çıkıp topa hakim oluyor.

80' Alex frikiği ceza sahasına orta şeklinde kullandı.

80'Roberto Hilbert rakibine faul yapıyor. Faule maruz kalan oyuncu Miroslav Stoch.

73'Veli Kavlak oyundan çıkıyor ve yerine Necip Uysal oyuna dahil oluyor.

72'G O L - Hugo Almeida, Beşiktaş adına kafa ile golünü attı.

71'Tomas Sivok topu uzaklaştıran oyuncu.

71'Fenerbahçe, Alex ile korner atışını kullanıyor.

69'Reto Ziegler topu uzaklaştıran oyuncu.

69' Simao ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.

68'Hugo Almeida yarım rövaşatası kaleyi buldu ama kalecinin kontrolünde.

68'Beşiktaş atağı, Simao ceza sahasına doğru şimdi pasını gönderdi.

68'Kendi yarı sahası tarafından şimdi Fenerbahçe taç atışı kullanacak.

67'İsmail Köybaşı uzaktan bir şut denemesi ancak kaleci başarılı.

67'Beşiktaş aleyhine ofsayt kararı. Ofsayt pozisyonunda olan oyuncu Hugo Almeida.

66'Topa sahip olma oranları; Evsahibi takım için 42% - Misafir takım için 58% olarak gerçekleşti.

65'Caner Erkin oyundan çıkıyor ve yerine Miroslav Stoch oyuna dahil oluyor.

64'Mehmet Topuz oyundan çıkıyor ve yerine Özer Hurmacı oyuna dahil oluyor.

64'Fenerbahçe aleyhine ofsayt kararı. Ofsayt pozisyonunda olan oyuncu Alex.

64'Ricardo Quaresma şutunda isabet var ancak kaleci gole izin vermedi.

62'Mustafa Pektemek oyundan çıkıyor ve yerine Hugo Almeida oyuna dahil oluyor.

60'G O L - Alex attı.

60'Caner Erkin için mutlak gol pozisyonu. Şut. Kale direğine çarptı.

58'Beşiktaş için kale vuruşu.

57' Simao uzak mesafeden şut pozisyonu aradı vurdu ancak kaleci çeliyor top yeniden oyun alanında.

57' Simao, uzak mesafeden vuruyor ancak kalecinin müdahalesi var, tehlike geçmiş değil.

57'Mehmet Topuz rakibine faul yapıyor. Faule maruz kalan oyuncu Veli Kavlak.

56'Kendi yarı sahası tarafından şimdi Beşiktaş taç atışı kullanacak.

55'Volkan Demirel çıkıp topa hakim oluyor.

55' Simao ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.

52'Joseph Yobo topu uzaklaştıran oyuncu.

52'Ricardo Quaresma ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.

51'Bekir İrtegün topa elle müdahale etti ve sarı kart görüyor

51'Bekir İrtegün elle topa müdahele ediyor.

51'Bekir İrtegün eli ile topa sahip oluyor.

51' Simao ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.

50'Beşiktaş aleyhine ofsayt kararı. Ofsayt pozisyonunda olan oyuncu Simao.

50'Mustafa Pektemek için mutlak gol pozisyonu. Şut. Kale direğine çarptı.

49'Egemen Korkmaz rakibine faul yapıyor. Faule maruz kalan oyuncu Cristian.

49' Simao frikiği ceza sahasına orta şeklinde kullandı.

49'Joseph Yobo rakibine faul yapıyor. Faule maruz kalan oyuncu Mustafa Pektemek.

47'Tomas Sivok topu uzaklaştıran oyuncu.

47'Caner Erkin ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.

46'Kendi yarı sahası tarafından şimdi Beşiktaş taç atışı kullanacak.

46'Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

45'+4'Hakem ilk yarıyı bitiren düdüğünü çalıyor.

45'+4' Alex topu düzelterek vuruşunu yaptı ama etkisiz bir vuruş.

45'+4'Mehmet Topuz ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.

45'+2'Kendi yarı sahası tarafından şimdi Fenerbahçe taç atışı kullanacak.

45'+1'Kendi yarı sahası tarafından şimdi Fenerbahçe taç atışı kullanacak.

45'Beşiktaş için kale vuruşu.

45'Topa sahip olma oranları; Evsahibi takım için 42% - Misafir takım için 58% olarak gerçekleşti.

44'Kendi yarı sahası tarafından şimdi Fenerbahçe taç atışı kullanacak.

44'Egemen Korkmaz topu uzaklaştıran oyuncu.

44'Gökhan Gönül ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.

43'Veli Kavlak rakibine faul yapıyor. Faule maruz kalan oyuncu Emre Belözoğlu.

42'Beşiktaş için kale vuruşu.

42'Kendi yarı sahası tarafından şimdi Fenerbahçe taç atışı kullanacak.

40'Fenerbahçe için kale vuruşu.

40'İsmail Köybaşı ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.

40'Henri Bienvenu Ntsama şutunda kaleci tehlikeyi savuşturuyor ve oyun devam ediyor.

40'Fenerbahçe atağı, Alex ceza sahasına doğru şimdi pasını gönderdi.

40'Fenerbahçe için kale vuruşu.

39'Ricardo Quaresma ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.

38'Bekir İrtegün topu uzaklaştıran oyuncu.

38'Ricardo Quaresma ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.

37'Tomas Sivok topu uzaklaştıran oyuncu.

37'Mehmet Topuz ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.

37'Joseph Yobo topu uzaklaştıran oyuncu.

37' Simao ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.

36' Alex rakibine faul yapıyor. Faule maruz kalan oyuncu Mehmet Aurelio.

34'Gökhan Gönül kafa şutunda top kale çizgisinden çıkartıldı.

34'Mehmet Topuz ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.

34'Mustafa Pektemek uzaktan bir şut denemesi ancak kaleci başarılı.

33' Cristian uzaktan bir şut denemesi ancak kaleci başarılı.

32'Fenerbahçe için kale vuruşu.

31'Fenerbahçe aleyhine ofsayt kararı. Ofsayt pozisyonunda olan oyuncu Alex.

31'Egemen Korkmaz topu uzaklaştıran oyuncu.

31' Alex ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.

30'Cenk Gönen çıkıp topa hakim oluyor.

30' Alex frikiği ceza sahasına orta şeklinde kullandı.

30'Mehmet Aurelio rakibine kontrolsüz bir müdahalede bulundu ve hakem faulü gösterdi.

29'Kendi yarı sahası tarafından şimdi Beşiktaş taç atışı kullanacak.

29'Mehmet Topuz rakibine kontrolsüz bir müdahalede bulundu ve hakem faulü gösterdi.

28'Cenk Gönen topu uzaklaştıran oyuncu.

28'Fenerbahçe - Ceza alanına doğru çok uzun bir taç atışı.

28'Caner Erkin uzak mesafeden şut pozisyonu aradı vurdu ancak kaleci çeliyor top yeniden oyun alanında.

28'Caner Erkin, uzak mesafeden vuruyor ancak kalecinin müdahalesi var, tehlike geçmiş değil.

27'Fenerbahçe köşe vuruşunu Alex ile kısa pas olarak kullandı.

27'Egemen Korkmaz araya giriyor ve topu kornere gönderdi.

27'Henri Bienvenu Ntsama ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.

25'Mehmet Aurelio rakibine faul yapıyor. Faule maruz kalan oyuncu Alex.

25'Beşiktaş aleyhine ofsayt kararı. Ofsayt pozisyonunda olan oyuncu Tomas Sivok.

25'Ricardo Quaresma frikiği ceza sahasına orta şeklinde kullandı.

24'Mehmet Topuz sarı kart gördü.

24'Mehmet Topuz faülü yapan oyuncu, Ricardo Quaresma rakibi tarafından itiliyor ve faül atışı kullanılacak.

24'Topa sahip olma oranları; Evsahibi takım için 45% - Misafir takım için 55% olarak gerçekleşti.

23'Beşiktaş için kale vuruşu.

23'Bekir İrtegün topu uzaklaştıran oyuncu.

22'İsmail Köybaşı ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.

22'Kendi yarı sahası tarafından şimdi Beşiktaş taç atışı kullanacak.

22'Tomas Sivok topu uzaklaştıran oyuncu.

22'Gökhan Gönül ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.

21'Roberto Hilbert topu uzaklaştıran oyuncu.

21'Reto Ziegler ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.

20'Fenerbahçe için kale vuruşu.

20'Beşiktaş adına Tomas Sivok kafa vuruşunu yaptı ancak top dışarıda.

20'İsmail Köybaşı ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.

20'Beşiktaş köşe vuruşunu Simao ile kısa pas olarak kullandı.

20'Beşiktaş için kale vuruşu.

19'Hakem faulü Fenerbahçe aleyhine çaldı.

19'Beşiktaş, Simao ile korner atışını kullanıyor.

18'Bekir İrtegün topu uzaklaştıran oyuncu.

18'Ricardo Quaresma ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.

16'Egemen Korkmaz topu uzaklaştıran oyuncu.

16'Fenerbahçe, Alex ile korner atışını kullanıyor.

16'Egemen Korkmaz topu uzaklaştıran oyuncu.

15'Fenerbahçe, Alex ile korner atışını kullanıyor.

15'Ricardo Quaresma araya giriyor ve topu kornere gönderdi.

15'Reto Ziegler ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.

14'Volkan Demirel çıkıp topa hakim oluyor.

14'Ricardo Quaresma sarı kart gördü.

14'Ricardo Quaresma rakibini sert bir faul ile durduruyor. Faule maruz kalan Caner Erkin.

12'G O L - Simao Beşiktaş adına golü kaydediyor. Ceza sahası dışından vurarak topu ağlara gönderiyor.

11'Kendi yarı sahası tarafından şimdi Beşiktaş taç atışı kullanacak.

10'Kendi yarı sahası tarafından şimdi Beşiktaş taç atışı kullanacak.

9'Kendi yarı sahası tarafından şimdi Fenerbahçe taç atışı kullanacak.

8'Kendi yarı sahası tarafından şimdi Fenerbahçe taç atışı kullanacak.

8'Kendi yarı sahası tarafından şimdi Fenerbahçe taç atışı kullanacak.

7'Fenerbahçe için kale vuruşu.

7'Fenerbahçe topu uzaklaştırıyor.

7'Ricardo Quaresma frikiği ceza sahasına orta şeklinde kullandı.

6'Caner Erkin elle topa müdahele ediyor.

6'Caner Erkin eli ile topa sahip oluyor.

6'Veli Kavlak rakibi tarafından faulle durdurulunca hakem Fenerbahçe aleyhine faul kararı verdi.

5'Fenerbahçe aleyhine ofsayt kararı.

5'Maç hava atışı ile başlıyor.

2'Hakem maçı tribünlerde ki olaylardan dolayı durdurdu.

2'İsmail Köybaşı topu uzaklaştıran oyuncu.

2'Fenerbahçe, Alex ile korner atışını kullanıyor.

1'Egemen Korkmaz topu uzaklaştıran oyuncu.

1'Caner Erkin ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.

1'Fenerbahçe santra vuruşu

0'Hakem karşılaşmanın ilk düdüğünü çalıyor.

0'Oyuna başlamadan önce, bir dakikalık saygı duruşuna geçildi.

0'Inönü Stadi bu maça evsahipliği yapacak.

0'Inönü Stadi maça hazır. Her iki takımın sahadaki yerlerini almasını bekliyoruz.

0'Inönü Stadi maça hazır. Takımların sahadaki yerlerini almasını bekliyoruz.

0'Herkesin heyecanla beklediği bu maça Inönü Stadi evsahipliği yapacak.

0'Maç 5 dakika içerisinde başlayacak.

0'Müsabaka için herşey hazır. Takımların sahadaki yerlerini alması bekleniyor.