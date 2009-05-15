Beşiktaş 19 yıl sonra çifte kupa peşinde



Türkiye Kupası'nı alan Beşiktaş, ligde son 3 haftaya da lider giriyor. Siyah-beyazlılar şampiyon oldukları taktirde 1989-90 sezonundan sonra ilk kez çifte kupa kazanacaklar.







Fortis Türkiye Kupası finalinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 4-2 yenerek kupayı müzesine götüren Beşiktaş'ta gözler Turkcell Süper Lig şampiyonluğuna çevrildi.



Sezonu çifte kupayla kapatmayı amaçlayan siyah-beyazlılar, bir yandan kupa şampiyonluğunun keyfini yaşarken, diğer yandan da son 3 haftasına 2 puan farkla lider girdiği ligde mutlu sona ulaşmanın hesaplarını yapıyor.



Beşiktaş, şimdiye dek bir sezon içinde hem lig, hem de Türkiye Kupası şampiyonluğunu sadece bir kez yaşadı. Siyah-beyazlılar, İngiliz teknik adam Gordon Milne yönetiminde 1989-90 sezonunu çifte kupayla kapattı.



Mustafa Denizli yönetimindeki Beşiktaş, bu sezonu ''duble'' yaparak kapatırsa, 19 yıl sonra bu başarıyı tekrarlayacak.



İZMİR UĞURLU GELİYOR



Bu arada Fortis Türkiye Kupası finalinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 4-2 yenerek kupayı müzesine götüren Beşiktaş'a İzmir uğurlu geliyor.



Siyah-beyazlılar, finale de ev sahipliği yapan İzmir Atatürk Stadı'nda çıktığı 5 finalden 4'ünde kupayı müzesine götürdü.



''Kara Kartallar'' ayrıca, İzmir'de sahaya çıktığı son 4 Türkiye Kupası finalinde de kupayı kaldırmayı başardı.



ŞAMPİYONLUK TİŞÖRTLERİ SATIŞTA



Beşiktaş'ta, şampiyonluğun anısına yaptırılan tişörtler ise yarın satışa çıkarılacak.



Maçın ardından düzenlenen kupa seremonisinde siyah-beyazlı futbolcuların giydiği tişörtler yarın saat 13.00 itibariyle tüm Türkiye'deki Kartal Yuvası mağazalarında satışa sunulacak.



Ön yüzünde ''Herkese nasip olmaz Beşiktaşlılık'' yazan hatıra tişörtler 19.95 TL'den satılacak.



