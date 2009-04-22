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Spor

Beşiktaş 14. kez finalde

Fortis Türkiye Kupası yarı finalinde Ankaraspor'u eleyen Beşiktaş, 47 yıllık kupa tarihinde 14. kez finale yükseldi.

22 Nisan 2009 03:00


Fortis Türkiye Kupası yarı finalinde Ankaraspor'u eleyen Beşiktaş, 47 yıllık kupa tarihinde 14. kez finale yükseldi. 

Beşiktaş, 47 yıllık kupa tarihinde 14. kez finale yükselme başarısı gösterdi.

Deplasmandaki ilk maçı 3-1 kazanan siyah-beyazlılar, bu akşamki rövanştan 2-1 yenik ayrılsa da gol averajıyla turu geçerek, finalde ezeli rakibi Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

47 yıllık Türkiye Kupası tarihinde daha önce 13 kez final oynayan Beşiktaş, 7 kez kupayı müzesine götürdü.

Kupada son 4 sezonda 3. kez finalde mücadele edecek ''Kara Kartallar'', en son 2006-2007 sezonunda finalde Kayseri Erciyesspor'u uzatmada 1-0 yenerek şampiyon olmuştu.

ANKARASPOR, 5 GÜNDE 2 BÜYÜĞÜ YENDİ

Ankaraspor, 5 gün içinde Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi iki büyük takımı yenme başarısını gösterdi.

Turkcell Süper Lig'de geçen cumartesi günü Fenerbahçe'yi sahasında 1-0 yenerek, uzun süre sonra galip gelen başkent temsilcisi, bu gece de kupada Beşiktaş'a karşı deplasmanda 2-1 galip geldi.

Ligde hafta sonunda bir diğer büyük Galatasaray ile karşılaşacak Ankaraspor, bu sezon ligde Beşiktaş'ı ilk yarıda yine BJK İnönü Stadı'ndaki maçta 3-1 yenmişti.

TAHKİM KURULU İNDİRDİ, MEYE GOLÜNÜ ATTI

Ankarasporlu Meye, Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'nun cezasında indirim yapması sonrası maçta formasını giydi ve golünü attı.

Kurul, yaptığı toplantıda, Roguy Meye'ye PFDK tarafından verilen 2 resmi müsabakadan men cezasını 1 maça indirmişti.

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