Beşiktaş 14. kez finalde



Fortis Türkiye Kupası yarı finalinde Ankaraspor'u eleyen Beşiktaş, 47 yıllık kupa tarihinde 14. kez finale yükseldi.



Beşiktaş, 47 yıllık kupa tarihinde 14. kez finale yükselme başarısı gösterdi.



Deplasmandaki ilk maçı 3-1 kazanan siyah-beyazlılar, bu akşamki rövanştan 2-1 yenik ayrılsa da gol averajıyla turu geçerek, finalde ezeli rakibi Fenerbahçe'nin rakibi oldu.



47 yıllık Türkiye Kupası tarihinde daha önce 13 kez final oynayan Beşiktaş, 7 kez kupayı müzesine götürdü.



Kupada son 4 sezonda 3. kez finalde mücadele edecek ''Kara Kartallar'', en son 2006-2007 sezonunda finalde Kayseri Erciyesspor'u uzatmada 1-0 yenerek şampiyon olmuştu.



ANKARASPOR, 5 GÜNDE 2 BÜYÜĞÜ YENDİ



Ankaraspor, 5 gün içinde Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi iki büyük takımı yenme başarısını gösterdi.



Turkcell Süper Lig'de geçen cumartesi günü Fenerbahçe'yi sahasında 1-0 yenerek, uzun süre sonra galip gelen başkent temsilcisi, bu gece de kupada Beşiktaş'a karşı deplasmanda 2-1 galip geldi.



Ligde hafta sonunda bir diğer büyük Galatasaray ile karşılaşacak Ankaraspor, bu sezon ligde Beşiktaş'ı ilk yarıda yine BJK İnönü Stadı'ndaki maçta 3-1 yenmişti.



TAHKİM KURULU İNDİRDİ, MEYE GOLÜNÜ ATTI



Ankarasporlu Meye, Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'nun cezasında indirim yapması sonrası maçta formasını giydi ve golünü attı.



Kurul, yaptığı toplantıda, Roguy Meye'ye PFDK tarafından verilen 2 resmi müsabakadan men cezasını 1 maça indirmişti.



