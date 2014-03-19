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Spor

Beşiktaş, 111. yılını stat inşaatında pasta keserek kutlayacak

Beşiktaş, bugün 111. kuruluş yıldönümünü kutluyor. Beşiktaş yönetimi, siyah beyazlıların doğum gününü bugün Vodafone Arena Stadı'nın inşaatında pasta keserek kutlayacak

19 Mart 2014 13:51

Beşiktaş yönetimi, kulübün kuruluş tarihi 1903’e denk gelen 19 Mart’ta (19.03) kutlanan “doğum gününü” bu yıl Vodafone Arena Stadı’nın inşaatında pasta keserek kutlayacak.

Beşiktaş’ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Beşiktaşımızın 111. kuruluş yıldönümü kutlaması, bugün saat 14.30'da Vodafone Arena inşaat sahasında yapılacak.

Başkanımız Fikret Orman, Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Kurullarımızın başkan ve üyeleri ile tüm branşlarımızdan sporcularımız ve teknik kadrolarımızın katılacağı törende, 111. yılımız için hazırlanan pasta kesilecek...

 

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