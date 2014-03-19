Beşiktaş, 111. yılını stat inşaatında pasta keserek kutlayacak

Beşiktaş yönetimi, kulübün kuruluş tarihi 1903’e denk gelen 19 Mart’ta (19.03) kutlanan “doğum gününü” bu yıl Vodafone Arena Stadı’nın inşaatında pasta keserek kutlayacak.

Beşiktaş’ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Beşiktaşımızın 111. kuruluş yıldönümü kutlaması, bugün saat 14.30'da Vodafone Arena inşaat sahasında yapılacak.

Başkanımız Fikret Orman, Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Kurullarımızın başkan ve üyeleri ile tüm branşlarımızdan sporcularımız ve teknik kadrolarımızın katılacağı törende, 111. yılımız için hazırlanan pasta kesilecek...