Beşiktaş 110 yaşında

Türk sporununun en yaşlı çınarı 110 yaşında! Beşiktaş Kulübü, kuruluşunun 110. yılını bugün BJK İnönü Stadı'nda düzenlenecek konserler ve çeşitli organizasyonlarla kutlayacak.

İlk olarak Beşiktaşlı taraftarlar saat 16.00'da Beşiktaş Demokrasi Meydanı'nda toplanacak ve BJK İnönü Stadı'na doğru yürüyecek.

BJK İnönü Stadı'ndaki kutlamalar ise saat 19.03'te havai fişek ve ışık gösterileriyle başlayacak, siyah-beyazlı kulübün tüm branşları da Başkan Fikret Orman ile birlikte sahaya çıkarak taraftarları selamlayacak.

Fikret Orman'ın taraftarlara yönelik konuşmasının ardından, sahneye sanatçı Gökhan Tepe çıkacak ve Beşiktaş'ın 110. yıl marşını seslendirecek. Birol Can, Feridun Düzağaç, Hakan Altun ile Gökçe'nin de sahne alacağı organizasyonda, Süper Star Ajda Pekkan da taraftarlara mini bir konser verecek.

Haldun Boysan'ın sunuculuğunu yapacağı geceye, siyah-beyazlı taraftarlar ücretsiz katılabilecek.