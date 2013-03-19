T24 LogoT24 Logo
Spor

Beşiktaş 110 yaşında

Beşiktaş Kulübü, kuruluşunun 110. yılını bugün konserler ve çeşitli organizasyonlarla kutlayacak

19 Mart 2013 13:45

Türk sporununun en yaşlı çınarı 110 yaşında! Beşiktaş Kulübü, kuruluşunun 110. yılını bugün BJK İnönü Stadı'nda düzenlenecek konserler ve çeşitli organizasyonlarla kutlayacak.

İlk olarak Beşiktaşlı taraftarlar saat 16.00'da Beşiktaş Demokrasi Meydanı'nda toplanacak ve BJK İnönü Stadı'na doğru yürüyecek.

BJK İnönü Stadı'ndaki kutlamalar ise saat 19.03'te havai fişek ve ışık gösterileriyle başlayacak, siyah-beyazlı kulübün tüm branşları da Başkan Fikret Orman ile birlikte sahaya çıkarak taraftarları selamlayacak.

Fikret Orman'ın taraftarlara yönelik konuşmasının ardından, sahneye sanatçı Gökhan Tepe çıkacak ve Beşiktaş'ın 110. yıl marşını seslendirecek. Birol Can, Feridun Düzağaç, Hakan Altun ile Gökçe'nin de sahne alacağı organizasyonda, Süper Star Ajda Pekkan da taraftarlara mini bir konser verecek.

Haldun Boysan'ın sunuculuğunu yapacağı geceye, siyah-beyazlı taraftarlar ücretsiz  katılabilecek.

ETİKETLER

beşiktaşkuruluş110 yıl

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Birbirine sarıldıkları için ceza alan öğretmenler konuştu: İğrenç bir iftira...

Haşdi Şabi Bağdat'ta konvoyunun saldırıya uğradığını iddia etti, Irak ordusu...

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24