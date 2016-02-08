Beşiktaş 100. yıldaki performansını tekrarladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 18 maç sonunda topladığı 44 puanla, 2000'li yıllardaki en iyi performansını tekrarladı.

CNN Türk'te yer alan habere göre; Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Süper Lig'de arka arkaya aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çeken siyah-beyazlı ekip, şu ana kadar oynadığı 18 karşılaşmada aldığı 14 galibiyet, ikişer beraberlik ve yenilgiyle, 44 puan topladı.

Beşiktaş, bu performansıyla Rumen teknik adam Mircea Lucescu yönetiminde 18 müsabakada 13 galibiyet ve 5 beraberlikle 44 puan elde edilen 2002-2003 sezonundaki performansını yineledi. Siyah-beyazlı ekip, 100. yılını kutladığı söz konusu sezonda 85 puanla, en yakın takipçisi Galatasaray'ın 8 puan önünde şampiyonluğa ulaşmıştı.

Gaziantepspor karşısında aldığı 4-0'lık skorla ligdeki galibiyet serisini 5 maça yükselten Beşiktaş, şubat ayı içinde yapacağı Medipol Başakşehir, Mersin İdmanyurdu, Gençlerbirliği ve Fenerbahçe maçlarını kazanması durumunda serisini 9'a yükseltecek ve 2000'li yılların en iyi sezon istatistiğine ulaşacak.

Siyah-beyazlı ekip ayrıca, mart ayının ilk 2 haftasında oynayacağı Eskişehirspor ve Çaykur Rizespor maçlarını kazanması durumunda ise tarihinin en iyi ikinci istatistiğini yakalayacak. Beşiktaş, 1959-1960 sezonunda 38 maçta 29 galibiyet, 7 beraberlik ve 2 mağlubiyet almıştı.



- Son 14 sezonun en golcüsü



Beşiktaş, Süper Lig'de 18 maç sonunda attığı 45 golle son 14 yılın "en skorer" sezonunu geçiriyor.

İki maç eksiği bulunmasına ligin en golcü takımı konumunda bulunan siyah-beyazlı ekip, 18 karşılaşma sonunda rakip fileleri 45 kez havalandırmayı başardı. Beşiktaş, bu performansıyla 18 müsabakada 50 gol attığı 2001-2002 sezonunun ardından 2000'li yıllardaki en golcü sezonuna imza attı.

Siyah-beyazlılarda ayrıca, Alman futbolcu Mario Gomez de Gaziantepspor filelerini 2 kez havalandırarak ligdeki gol sayısını 15'e çıkardı ve gol krallığı yarışında 14 golü bulunan Antalyasporlu Samuel Eto'o'nun önünde zirvede yer aldı.



-Son 5 sezonda üst üste en fazla 7 galibiyeti var



Beşiktaş, Gaziantepspor karşısında aldığı 4-0'lık skorla ligdeki galibiyet serisini 5 maça çıkardı.

Son 5 sezonda en fazla 7 maçlık galibiyet serisi yakalayan siyah-beyazlı ekip, sırasıyla Medipol Başakşehir, Mersin İdmanyurdu ve Gençlerbirliği karşılaşmalarından galibiyetle ayrılması durumunda bu istatistiğini de geride bırakmayı başaracak.

Beşiktaş, geride kalan sezon Hırvat teknik adam Slaven Bilic yönetiminde 9. haftada Medipol Başakşehir müsabakasıyla başlayan seride üst üste 7 mücadelesini kazanmış, 16. haftadaki derbide Galatasaray'a yenilerek bu serisi sona ermişti.