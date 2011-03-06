Beşiktaş: 1 Trabzonspor: 2

T24 - Ligde 24. haftanın en önemli mücadelesinde Trabzonspor, 1-0 geriye düştüğü maçtan Burak Yılmaz'ın attığı kritik golle 2-1 galip ayrılarak, şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet aldı.



Haftanın en önemli maçında Beşiktaş Fi-YAPI İnönü Stadı'nda Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu.



Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş evinde Trabzonspor'u ağırladı. Karadeniz Fırtınası'nın 2-1 galibiyetiyle sona erden maçta siyah-beyazlıların golü 66. dakikada Bobo'dan gelirken, 68. dakikada bordo-mavililer Ceyhun Gülselam'la karşılık verdi. Gol düellosuna son noktayı ise 88. dakikada Burak Yılmaz koydu.



Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 54'e çıkararak maç fazlasıyla Fenerbahçe'den liderlik koltuğunu alırken, Kara Kartallar 35 puanla 6. sırada kaldı.





2 KIRMIZI KART



Trabzonsporlu futbolcu Serkan Balcı 39. dakikada rakibine sert hareket yapınca ilk sarı kartını gördü. Pozisyondan sadece 3 dakika sonra Beşiktaş'ın atağını faulle kesen tecrübeli oyuncu ikinci sarı kartı da görerek takımını yalnız bıraktı.



Beşiktaş'ta ise Çek oyuncu Sivok 67. dakikada Trabzonspor'un serbest vuruş kullanmasını geciktirmek için topu uzağa atınca karşılaşmanın hakemi Tolga Özkalfa tarafından sarı kartla cezalandırıldı. 2 dakika sonra bu kez rakibine sert müdahale yapan tecrübeli stoper ikinci kartı da görerek oyundan atıldı.





BURAK'IN BURNU KIRILDI



Trabzonspor'u, Beşiktaş karşısında galibeyete taşıyan gole imza atan Burak Yılmaz'ın burnunun kırıldığı öğrenildi. İkinci yarıda rakibiyle girdiği mücadelede yüzü kanlar içinde kalan Burak, kısa bir tedaviden sonra oyuna devam etti ve takımının galibiyet golüne imza attı. Maçın ardından kontrolden geçen Burak'ın burnunun kırıldığı açıklandı.





BEŞİKTAŞ'IN GOLÜ VERİLMEDİ



Dakikalar 58'i gösterdiğinde Beşiktaş atağında Hilbert sağ kanattan ceza sahasına girerek ortasını yaptı. Topla buluşan Simao'ya ise sadece meşin yuvarlağı boş kaleye göndermek kaldı. Top kale çizgisinden geçtikten sonra siyah-beyazlılar gol diye sevindi ancak Tolga Özkalfa pozisyonu ofsayt olarak değerlendirdi.





ŞENOL GÜNEŞ TRİBÜNE GÖNDERİLDİ



Karşılaşmanın 75. dakikasında Burak Yılmaz'ın kaleci Rüştü'yü geçmesinin ardından yere düştüğü pozisyon sonrası devam kararı veren hakem Tolga Özkalfa'ya tepki gösteren Şenol Güneş, aşırı itirazlarından dolayı tribüne gönderildi.





ŞEREF TRİBÜNÜNDE YUMRUKLAR KONUŞTU



Mücadelede son anlar yaşanırken Trabzonspor'un 2-1'lik üstünlük sağladığı sırada şeref tribününde oturan yöneticiler birbirine girdi. Yumrukların konuştuğu arbede polisin araya girmesiyle yatıştırıldı.





Stat: Fiyapı İnönü



Hakemler: Tolga Özkalfa xx, Ekrem Kan xx, Serkan Akarca xx

Beşiktaş: Rüştü xx, Ekrem xx (Dk. 83 Ernst x), İbrahim Toraman xx, Sivok x, İsmail xx, Hilbert xx, Fernandes xx (Dk. 46 Nobre x), Guti x, Necip xxx, Simao xx, Bobo xx (Dk. 83 Almeida x)

Trabzonspor: Onur xx, Serkan x, Glowacki xx, Giray xx, Cale xx, Selçuk xxxx, Colman xx (Dk. 82 Alanzinho xx), Piotr Brozek xx, Burak xxx, Jaja xx (Dk. 62 Ceyhun xx), Umut xx (Dk. 90 3 Mustafa ?)

Goller: Dk. 66 Bobo (Beşiktaş), Dk. 68 Ceyhun, Dk. 88 Burak (Trabzonspor)

Kırmızı Kartlar: Dk. 42 Serkan (Trabzonspor), Dk. 69 Sivok (Beşiktaş)

Sarı Kartlar: Dk. 45 2 Umut, Dk. 63 Ceyhun, Dk. 73 Burak (Trabzonspor), Dk. 62 Simao, Dk. 74 Rüştü (Beşiktaş)









