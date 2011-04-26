-BEŞİKTAŞ 1 PUANA RAZI OLDU KONYA (A.A) - 25.04.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Konyaspor-Beşiktaş karşılaşması 1-1 berabere bitti. 48. dakikada Konyaspor'un gelişen bir atağında ceza sahası içinde topla buluşan Gökhan'ın sağ çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden auta çıktı. 67. dakikada İsmail'in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde topu kontrol eden Sivok'un vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 73. dakikada Konyaspor'da ceza sahası içinde topla buluşan Gökhan'ın vuruşunu kaleci son anda kontrol etti. 75. dakikada İsmail'in sol çaprazdan ortasında topa yükselen Adnan'ın eliyle müdahale ettiğini belirleyen hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Quaresma, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1 87. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Quaresma, rakiplerini çalımladıktan sonra yaptığı vuruşunda top üstten auta çıktı. 89. dakikada Gökhan'ın sağdan ortasında topa iyi yükselen Adnan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı. Kalan dakikalarda gol olmayınca karşılaşma 1-1 sona erdi. Stat: Atatürk Hakemler: Özgür Yankaya xx, Asım Yusuf Öz xx, Muharrem Yılmaz xx Konyaspor: Pawelek xx, Hakan xx, Zayette x, Mejia xx, Mehmet Sedef xxx, Ertuğrul x, Musa x (Dk. 79 Grajciar xx), Gökhan xx, Ali xx, Adnan x, Robak xxx Beşiktaş: Cenk xx, Ekrem xx, Sivok xxx, İbrahim Toraman xx, İsmail xxx, Quaresma xxx, Ernst xx (Dk. 23 Aurelio xxx), Necip x, Simao xx (Dk. 72 Hilbert ), Fernandes xx, Nobre xx (Dk. 51 Nihat x) Sarı kartlar: Dk. 18 Mejia, Dk. 25 Mehmet Sedef, Dk. 74 Adnan, Dk. 81 Ertuğrul, Dk. 90 Hakan (Konyaspor) Kırmızı kart: Dk. 79 Necip (Beşiktaş) Goller: Dk. 31 Robak (Konyaspor), Dk. 75 Quaresma (Beşiktaş)