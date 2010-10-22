Beşiktaş: 1 Porto: 3

T24 - UEFA Avrupa Ligi (L) Grubu’nda mücadele eden Beşiktaş, gruptaki 3. maçında sahasında Portekiz’in Porto takımına 3-1 yenilerek grup liderliği şansını kaçırdı.





Milliyet'te yer alan haber şöyle:



Siyah-beyazlı ekip, maçın başında yakaladığı net pozisyonları gole çeviremeyince 26. dakikada Falcao’nun golüyle 1-0 yenik duruma düştü. Konuk ekip, 59. ve 77. dakikalarda Hulk’un attığı gollerle skoru 3-0 yaptı. Beşiktaş’ın tek golünü uzatma dakikalarında Bobo kaydetti ve maç 3-1 Porto’nun üstünlüğü ile sona erdi.







Porto’da 42. dakikada Maicon, 88. dakikada da Fernando kırmızı kart gördü.



Porto, bu galibiyetle puanını 9’a çıkararak grup liderliğini sürdürürken, gruptaki ilk yenilgisini alan Beşiktaş 6 puanda kaldı ve ikinci sırada yer aldı.



Grubun diğer maçında ise Avusturya’nın Rapid Wien takımı deplasmanda Bulgaristan temsilcisi CSKA Sofya’yı 2-0 mağlup ederek ilk puanlarını aldı ve 3. sıraya yükseldi.





İLK YARI



3. dakikada Beşiktaş mutlak bir gol pozisyonunu harcadı. Necip’in ara pasıyla ceza sahasına giren Bobo, topu Nihat’a çıkardı. Nihat’ın şutunda kaleciden dönen topa Nobre vurdu, meşin yuvarlak bu kez savunmadan döndü. Topu önünde bulan Bobo’nun vuruşunda ise meşin yuvarlak auta çıktı.



21. dakikada Hulk çalımlarla ceza alanına kadar girdi, bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Hakan’dan döndü, İbrahim Toraman topu kornere atarak tehlikeyi önledi.



26. dakikada Belluschi’nin sol kanattan kullandığı korner atışında kaleci Hakan boşa çıkınca Falcao kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1



28. dakikada soldan ceza sahasına giren İbrahim Üzülmez’in pasında Tabata’nın vuruşunda Rolando’ya çarpan top kaleci Helton’da kaldı.



35. dakikada Nobre’nin pasında ceza sahası içinde müsait pozisyonda topla buluşan Nihat, çok sert vurdu, meşin yuvarlak kaleciden döndü.



42. dakikada tek başına ceza sahasına girmekte olan Bobo’yu düşüren Maicon kırmızı kartla oyun dışı kaldı.



45. dakikada atışı kullanan Tabata’nın vuruşunda kaleci Helton, topu direğin dibinden kornere çeldi ve ilk yarı Porto’nun 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.





İKİNCİ YARI



54. dakikada Tabata’nın sağdan ortasında Zapotocny’den önce kafayı savunma vurarak tehlikeyi kornerle önledi.



59. dakikada Beşiktaş yarı sahasına gönderilen uzun topta Zapotocny’nin sektirdiği topla kaleci ile karşı karşıya kalan Hulk, Hakan’ın üstünden meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-2



61. dakikada Tabata’nın soldan kullandığı korner atışında İbrahim Toraman’ın altı pasta kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğin üstünden az farkla auta çıktı.



72. dakikada Ali’nin sağdan ortasında Bobo topa dokunamayınca meşin yuvarlak kaleci Helton’da kaldı.



74. dakikada İbrahim Üzülmez’in ceza sahası dışından şutunda top yandan auta gitti.



77. dakikada savunmanın arkasına atılan topla ceza sahasına giren Hulk, İbrahim Toraman’ı geçerek mükemmel bir vuruşla farkı 3’e çıkardı: 0-3.



90 2. dakikada soldan ceza sahasına giren Bobo, topu filelere gönderdi ve durumu 3-1 yaptı.



Ancak golü geç bulan siyah-beyazlı takım, eksik rakibi karşısında mücadeleyi 3-1 yenik kapadı.



Stat: FİYAPI İnönü



Hakemler: Carlos Clos Gomez x, Juan Jose Gallego Galindo x, Luis Fernando Marco Martinez x (İspanya)



Beşiktaş: Hakan x, Hilbert x, Zapotocny x (Dk. 70 Ali Kuçik x), İbrahim Toraman x, İbrahim Üzülmez xx (Dk. 78 İsmail x), Nihat x, Necip xx, Ernst xx, Tabata x, Bobo x, Nobre x (Dk. 83 Ersan x)



Porto: Helton xxx, Sapunaru xxx, Rolando xx, Maicon xx, Alvaro Pereira xxx, Belluschi xxx, Fernando xxx, Joao Moutinho xxx (Dk. 80 Guarin x), Hulk xxx, Rodriguez xx (Dk. 74 Varela x), Falcao xx (Dk. 46 Otamendi x)



Goller: Dk. 26 Falcao, Dk. 59 ve Dk. 77 Hulk (Porto), Dk. 90 2 Bobo (Beşiktaş)

Kırmızı Kartlar: Dk. 42 Maicon, Dk. 88 Fernando (Porto)

Sarı Kartlar: Dk. 31 Nihat, Dk. 69 İbrahim Üzülmez (Beşiktaş), Dk. 31 Fernando (Porto)



(L) Grubu’nda bugün oynanan maçlardan sonra puan durumu şöyle:



TAKIMLAR O G B M A Y AV P1.Porto 3 3 0 0 7 1 6 9

2.Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 0 6

3.Rapid Wien 3 1 0 2 3 5 -2 3

4.CSKA Sofya 3 0 0 3 0 4 -4 0