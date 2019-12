Beşiktaş : 1 Manchester United: 0

Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda temsilcimiz Beşiktaş, Manchester United'ı 1-0 yendi.



Şampiyonlar Ligi'nde umudunu yitiren ancak UEFA Avrupa Ligi için mücadele eden Beşiktaş Rusya'da oynanan CSKA Moskova-Wolfsburg maçının sonucu ile sarsıldı. CSKA karşılaşmadan 2-1 galip gelince Beşiktaş karşılaşmaya 3 puan parolasıyla çıktı. Kara Kartal, Manchester'ı Old Trafford'un çimlerine gömdü ve UEFA Avrupa Ligi'ne gitme şansını İnönü'ye bıraktı.



Beşiktaş, Old Trafford'da tam anlamıyla bir tarih yazdı. Sahada basmadık yer bırakmayan Beşiktaş'a müthiş bir taraftar desteği vardı. Kırımızı-şeytanların yedek ağırlıklı bir kadroyla çıktığı maç her iki taraf içinde çok hızlı başladı. Karşılıklı atakların olduğu ilk yarıda Beşiktaş 20. dakikada Tello'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Başka gol olmayınca ilk yarı bu sonuça sona erdi 1-0.



İkinci yarıda da tempo hiç düşmedi. Futbol adına sahada herşey vardı. Kara Kartal'ın oyun düzenini hiç bozmadığı karşılaşmada Beşiktaş savunması Manchester United'a geçit vermezken, Rüştü kalesinde devleşti. Özellikler son dakikaların heyecanla geçtiği maçta Rüştü çok kritik kurtarışlara imza attı. Old Trafford, Beşiktaş diye inlerken Siyah-beyazlılar maçtan 1-0 galip ayrıldı.



Beşiktaş için büyük önem taşıyan bu maç sonrası Kara Kartal, UEFA Avrupa Ligi umutları İnönü'deki CSKA maçına taşıdı.