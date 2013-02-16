Beşiktaş 1- Gaziantepspor 1

İnönü Stadı'nda oynanan karşılaşmada siyah beyazlı ekip 21. dakikada Ersan Gülüm'ün golüyle 1-0 öne geçti. Maçın 54. dakikasında Gaziantepspor'da Gilles Binya, Holosko ile girdiği ikili mücadelede rakibine dirsek attığı gerekçesiyle maçın hakemi Barış Şimşek tarafından kırmızı kartla oyun dışı bırakıldı. Konuk ekip, 10 kişi mücadele etmesine rağmen Dorge Kouemaha'nın 89. dakikada attığı golle 1 puanla evine döndü.

Son iki iç saha maçından beraberlikle ayrılan Beşiktaş, bu seriyi devam ettirdi ve puanını 36'ya yükseltti. Gaziantepspor ise 25 puana yükseldi.

'Taraftardan tepki gösterdi'

Siyah beyazlı taraftarlar, Gaziantepspor maçının ardından takımlarını ıslıklarla protesto etti. Beşiktaş'ın İnönü Stadı'nda son 2 maçta olduğu gibi Gaziantepspor'la da berabere kalmasının ardından siyah-beyazlı taraftarlar, takımlarına ilk kez tepki gösterdi. Maçın son dakikalarında yediği golle berabere kalan Beşiktaş’ta taraftarlar, takımı protesto etti.

Siyah beyazlı taraftarlar, teknik direktör Samet Aybaba ve başta kaleci McGregor olmak üzere bazı futbolcuları ıslıklarla protesto etti.

'Büyüka: Aybaba'nın yeğenini dövmüşler'

Ancak tribünde yaşanan bir tartışmanın kavgaya dönüşmesi engellenemedi. LİG TV'de yayınlanan Maraton adlı programda Şansal Büyüka "Tribünde küfreden gruba 'Ben Samet Aybaba'nın yeğeniyim, küfretmeyin' diye müdahale eden bir kişiyi hastanelik edene kadar dövmüşler. O kişi şu anda hastanede tedavi altında" şeklinde açıklama yaptı.

Maçın dakika dakika özeti şöyle:

Maça Beşiktaş başladı

3. dakika: Gaziantepspor atağında Cenk sağ çaprazdan sert bir vuruş yaptı, kaleci McGregor gole izin vermedi.

6. dakika: G.Antep atağında Sol kanattan ceza sahasına hareketlenen Turgut, Hilbert'ten kurtulamadı ve rakibine faul yaptı.

11. dakika: İnönü'de maç düşük tempoda oynanıyor. Golsüz eşitlik sürüyor.

13. dakika: Beşiktaş atağında Niang ceza sahasına girer girmez vuruşunu yaptı, top farklı şekilde üstten auta gitti.

17. dakika: Beşiktaşa atağında Fernandes'in pasıyla yyaın önünde topla buluşan Niamg'ın şutunda top kaleci Karcemarskas'ta kaldı.

21. dakika: Beşiktaş öne geçti. Fernandes'in sağ kanattan kullandığı kornerde, Ersan ön direkte kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi 1-0

26. dakika: Beşiktaş atapında Holosko ceza sahası dışından vuruşunu yaptı, top kalecide kaldı.

30. dakika: Gaziantep atağında Turgut çalımlarla ceza sahasına girmek istedi ama savunma topa ayak koydu.

36. dakika: Beşiktaş atağında Olcay yaklaşık 35 metreden vuruşunu yaptı, top farklı şekilde üstten auta gitti.

38. dakika: Beşiktaş atağında Niang ceza sahası dışından vuruşunu yaptı, top üstten auta gitti.

40. dakika: beşiktaş atağında Olcay'ın sol kanattan ön direğe ortasında kaleci topu dışarda kontrol edince pozisyon autla sonuçlandı.

42. dakika: Gaziantep'te Ekrem rakibine yaptığı sert müdahelenin ardından sarı kart gördü.

İlk yarı sona erdi. Beşiktaş soyunma odasına 1-0 önde gitti.

İkinci yarıya gaziantepspor başladı.

46. dakika: Beşiktaş'ta Sivok yaptığı faulun ardından sarı kart gördü.

52. dakika: Savunmanın hatasıyla sağdan ceza sahasıan giren Fernandes'in şutunda top kalecide kaldı.

53. dakika: Gaziantepspor'da Binya rakibine yaptığı sert müdahelenin ardından doğrudan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

55. dakika: Pozisyon sonrası hakeme itirazlarda bulunan Holosko ve Turgut sarı kart gördü.

57. dakika: Beşiktaş 2. gole çok yaklaştı. Sağdan çizigiye inen Fernandes'in kale içine ortasında bomboş pozisyondaki Niang topa istediği gibi vuramadı.

59. dakika: Beşiktaş'ta Gökhan Süzen yaptığı faulun ardından sarı kart gördü.

60. dakika: Gaziantepspor'da Maunjanin ve Turgur çıktı, yerlerine Oktay ve Rostand girdi.

62. dakika: Gaziantepspor'da Rostand rakibine yaptığı faulun ardından sarı kart gördü.

63. dakika: Beşiktaş'ta Mehmet Akgün yaptığı faulun ardından sarı kart gördü.

66. dakika: Beşiktaş atağında Gökhan ceza sahası dışından vuruşunu yaptı, top farklı şekilde üstten auta gitti.

66. dakika: Gaziantep'te salatlanan Ekrem çıktı, yerine Kecojovic girdi.

68. dakika: Beşiktaş atağında Hilbert sağ kanattan arka direğe ortasını yaptı, top doğrudan auta gitti.

69. dakika: Beşiktaş gole çok yaklaştı. Savunmanın büyük hatasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Olcay'ın şutunda top üstten auta gitti.

73. dakika: Beşiktaş atağında kaleciyle karşı karşıya kalan Olcay'ın şutunda kaleci yine gole izin vermedi.

78. dakika: Beşiktaş'ta Niang oyundan alındı, yerine Muhammed girdi.

83. dakika: Beşiktaş atağında Fernandes derinlemsine bir pas attı, top kaleciye kadar gitti.

84. dakika: G.Antep beraberliğe çok yaklaştı. Sol kanattan yerden yapılan sert ortada, Cenk gelişine vurdu ama top az farkla üstten auta gitti.

86. dakika: G.Antep'te Oktay yaptığı faulun ardından sarı kart gördü.

89. dakika: G.Antepspor eşitliği sağladı. Savunmanın arkasına atılan pasta, Rostand kale sahası önünden şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-1

3 dakika uzatma işaretedildi.

90+3. dakika: Beşiktaş'ta Veli hakeme itirazdan sarı kart gördü.