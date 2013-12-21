Beşiktaş: 4 - Elazığspor : 1

Beşiktaş, 4 maçlık cezasının sona ermesinin ardından taraftarının önünde oynadığı karşılaşmada SB Elazığspor'u 4-1 mağlup ederek, 3 maç sonra galibiyetle tanıştı.

Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Elazığspor'u ağırladı.

4 maçlık cezasının sona ermesinin ardından tarftarıyla buluşan siyah-beyazlılar karşılaşmaya önemli oyuncularından yoksun çıktı.

Beşiktaş 22. dakikada Sivok'un golüyle öne geçti. Elazığspor bu gole 29. dakikada Deniz ile karşılık verdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla sona erdi.

Beşiktaş karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başladı. Holosko'nun 46. dakikadaki golüyle siyah-beyazlılar bir kez daha öne geçti.

70. dakikada sahneye çıkan Olcay farkı ikiye çıkaran golü kaydetti.

Karşılaşmanın skorunu belirleyen gol ise 80. dakikada yine Holosko'dan geldi: 4-1.

Ligde 3 maç aradan sonra galibiyetle tanışan Kara Kartal, puanını 29'a yükseltirken; 10 puanı bulunan SB Elazığspor ligin dibine demir attı.

Maçtan detaylar

90' Maçın sonuna en az 3 dakika ilave ediliyor.

90' Maçtaki son oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Olcay Şahan oyundan çıkarken yerine Mehmet Akgün giriyor.

87' Sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında Uğur Boral'ın arka direğe gönderdiği ortasını S.B. Elazığspor savunmasında Çağlar Birinci kafayla karşılıyor.

85' Beşiktaş takımında ikinci oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. İsmail Köybaşı oyun alanının kenarına gelirken, oyuna giren isim Muhammed Demirci oluyor.

80' GOOOLLL!! Filip Holosko'nun golüyle fark 3'e çıkıyor.

77' Sağ kanattan gelişen S.B. Elazığspor atağında Deniz Aslan'ın rakip ceza alanı ön çizgisi üzerine yaptığı ortasını Tidiane Sane kontrol edemiyor. Ceza alanının hemen girişinde yaşanan karambol sonrası top Tomas Sivok tarafından uzaklaştırılıyor.

75' Beşiktaş yarı alanında topa sahip olan Veli Kavlak, rakibi Tidiane Sane tarafından sert bir müdahaleyle yerde kalıyor. Bu pozisyon sonrası Tidiane Sane, hakem Mete Kalkavan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

73' Gelişen Beşiktaş kontra atağında topla buluşan Olcay Şahan rakip ceza alanına girer girmez pasını müsait pozisyondaki takım arkadaşı Necip Uysal'ya çeviriyor. Necip'in ceza alanı ön çizgisi üzerinden yaptığı ayak içi plase vuruşta top kaleyi bulmuyor.

70' Golde asisti yapan oyuncu Filip Holosko oluyor.

70' GOOOLLL!!! Uğur Boral'ın pasıyla rakip ceza alanı üzerinde topla buluşan Filip Holosko, rakibi Tidiane Sane'yi geçerek topu penaltı noktası üzerine çeviriyor. Topla buluşan Olcay Şahan'ın sol ayağına çekerek yaptığı sert vuruşta top üst ağlarla buluşuyor ve maçtaki fark 2'ye çıkıyor. Bu golle durum şimdi 3-1.

69' S.B. Elazığspor'da son oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Hakan Söyler oyundan çıkarken, yerine Luke Moore giriyor.

68' Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Olcay Şahan'ın pasıyla topla buluşan Mustafa Pektemek, topla birlikte ceza alanına giriş yapıyor. İlk pas denemesi Fabio Bilica'ya takılan Mustafa'nın, sol çaprazdan kaleye göndermek istediği aşırtma vuruşta top kaleyi bulmuyor.

60' Mustafa Pektemek'in pasıyla rakip ceza alanı dışında sağ çaprazda topla buluşan Serdar Kurtuluş'un sol ayağıyla yaptığı kesme vuruş kale üzerinden auta çıkıyor.

60' Maçın 3'te 2'lik bölümü geride kalırken Beşiktaş'ın rakibine göre topla oynama yüzdesinde üstünlüğü bulunuyor.

59' İsmail Köybaşı'nın savunmadan gönderdiği uzun pasa hareketlenen Mustafa Pektemek bu pozisyonda ofsayta yakalanıyor.

57' Veli Kavlak'ın pasıyla topla buluşan Mustafa Pektemek'in ceza alanı dışından yaptığı sert vuruş kaleci Zülküf Özer'in kontrolünden yandan dışarıya çıkıyor.

56' Rakibi Pape Sow ile girdiği tartışma sonrası rakibine fiziksel müdahalede bulunan Mustafa Pektemek, hakem Mete Kalkavan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

54' Gelişen S.B. Elazığspor atağında Serdar Özkan'ın rakip ceza alanı sol çaprazından arka direğe yaptığı ortasına hiçbir takım arkadaşı dokunamayınca top doğrudan oyun alanını terk ediyor.

52' Seri paslaşmalar sonucunda rakip ceza alanının hemen gerisinde Veli Kavlak'ın pasında topla buluşan Olcay Şahan için ofsayt bayrağı kalkıyor.

48' Gol sonrası Beşiktaş baskısını devam ettiriyor. Holosko'nun pasıyla rakip ceza alanı içinde sağ çaprazda topla buluşan Olcay Şahan'ın, yerden kaleye gönderdiği şutunda top direği sıyırarak dışarıya gidiyor.

46' Golde asisti yapan oyuncu Mustafa Pektemek oluyor.

46' GOOOLLL!! Rakip yarı alanda topla buluşan Mustafa Pektemek rakibi Fabio Bilica'dan sıyrılarak pasını takım arkadaşı Filip Holosko'ya aktarıyor. Holosko'nun ceza alanı girişinde hafif sağ çaprazdan, uzak direğe yerden yaptığı sert vuruşta top ağlarla buluşuyor Bu golle durum şimdi 2-1.

46' Maçtaki ikinci oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Ahmet Görkem Görk oyundan çıkarken Deniz Aslan giriyor.

46' İkinci yarıya S.B. Elazığspor'un santra vuruşuyla başlanıyor.

İlk yarı skoru: 1-1

45' Kaleyi cepheden gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Çağlar Birinci'nin uzak mesafede yaptığı vuruşta top Beşiktaş barajına takılıyor.

45' Savunmadan Hakan Söyler'in gönderdiği uzun pasa, sağ kanat taç çizgisine yakın bir noktada hareketlenen Pape Sow bu pozisyonda ofsayta yakalanıyor.

45' Maçın ilk yarısının sonuna en az 3 dakika ilave ediliyor.

45' Üst üste kazanılan köşe vuruşlarında topun başına geçen Uğur Boral'ın ön direğe kestiği kavisli ortayı S.B. Elazığspor savunmasında Ahmet Görkem Görk güçlükle kornere çeliyor.

42' Beşiktaş rakip kalede baskısını artırıyor. Olcay Şahan sağ kanattan seri çalımlarla getirdiği topu ceza alanı yayı üzerine çeviriyor. Topla buluşan Filip Holosko'nun gelişine yaptığı vuruşta top kale üzerinden dışarıya çıkıyor.

42' Rakip yarı alanı topla birlikte kateden Ersan Gülüm'ün pasıyla rakip ceza alanı içerisinde sağ çaprazda topla buluşan Olcay Şahan'ın yerden yaptığı sert vuruş S.B. Elazığspor savunmasında Fabio Bilica'dan geri dönüyor.

40' Maçtaki son oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Sakatlanarak oyun alanının kenarına gelen Deniz Yılmaz'ın yerine Serdar Gürler oyuna giriyor.

39' Beşiktaş takımı gole çok yaklaşıyor. Uğur Boral'ın rakip ceza alanı sol yan çizgisi üzerinden ceza alanına gönderdiği ortası Pape Sow'dan sekerek ceza alanı ön çizgisi üzerinde bulunan Mustafa Pektemek'in önüne düşüyor. Mustafa'nın top yere inmeden yaptığı gelişine sert vuruşta top az farkla yandan dışarıya çıkıyor.

36' Rakip yarı alanının ortalarında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Uğur Boral'ın ceza alanına gönderdiği ortasını S.B. Elazığspor savunmasında Ahmet Görkem Görk karşılıyor. Ardından ceza alanı dışında topla buluşan Olcay Şahan'ın bekletmeden kaleye göndermek istediği topu Fabio Bilica kesiyor.

34' Sol kanatta köşe gönderine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Uğur Boral'ın ceza alanına gönderdiği ortasına ön direkte Necip Uysal kafa vuruşunu yapıyor ancak top kaleyi bulmuyor.

30' Beşiktaş kalesinde gördüğü gol sonrası baskısını artırıyor. Rakip ceza alanı dışında topla buluşan Olcay Şahan'ın sağ çağrazdan uzak direğe yaptığı yerden şutunu kaleci Zülküf Özer parmaklarının ucuyla kornere çeliyor.

29' Golde asisti yapan oyuncu Tidiane Sane oluyor.

29' GOOOLLL!!! Sağ kanattan gelişen S.B. Elazığspor atağında Vitolo ile duvar pasına giren Köksal Yedek topu rakip ceza alanı içerisine çeviriyor. Tidiane Sane'nin dokunuşu sonrası topla buluşan Deniz Yılmaz, penaltı noktasına yakın bir noktadan yaptığı tek vuruşla topu ağlarla buluşturuyor. Bu golle durum şimdi 1-1.

28' Kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen Serdar Özkan'ın ön direğe kestiği ortasında, savunmasına yardım eden Mustafa Pektemek topu karşılıyor.

27' Sol kanatta Tidiane Sane'nin pasıyla topla buluşan Serdar Özkan, rakip ceza alanı sol yan çizgisine girmeden rakibi Ersan Gülüm tarafından faule maruz kalıyor.

22' Golde asisti yapan oyuncu Uğur Boral oluyor.

22' GOOOLLL!!! Atak yönü sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Uğur Boral'ın ceza alanına gönderdiği ortasında kaleci Zülküf Özer topu karşılamak için kalesini boşaltıyor. Zülküf'ün topa müdahale edememesi sonucunda rakip savunma arasında iyi yükselen Tomas Sivok kafa vuruşunu yapıyor ve topu ağlarla buluşturuyor. Bu golle durum şimdi 1-0.

21' Sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında Veli Kavlak'ın ceza alanına gönderdiği ortasını S.B. Elazığspor savunmasında Ahmet Görkem Görk kafayla karşılıyor. Ardından ceza alanı dışında İsmail Köybaşı'nın sol çaprazdan yaptığı sert vuruş bir kez daha S.B. Elazığspor savunmasına takılıyor.

19' Tidiane Sane'nin pasıyla sol kanat taç çizgisine yakın bir noktada topla buluşan Serdar Özkan bu pozisyonda ofsayta yakalanıyor.

17' Maçın başından bu yana oyun sık sık karşılıklı faullerle duruyor.

14' Atak yönü sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Uğur Boral'ın ceza alanına gönderdiği ortasında, altı pasın hemen gerisinde rakip savunma arasından iyi yükselen Mustafa Pektemek kafa vuruşunu yapıyor ancak top kale üzerinden auta çıkıyor.

11' Beşiktaş gole yaklaşıyor. Uğur Boral topla birlikte rakip ceza alanı sol yan çizgisine katediyor. Ceza alanına gönderdiği ortasına arka direkte Olcay Şahan'ın yaptığı kayarak vuruşta top kale üzerinden dışarıya çıkıyor.

8' Olcay, takım arkadaşı Mustafa Pektemek ile girdiği duvar pası sonrası rakip ceza alanının hemen gerisinde topu kontrol ediyor. Hafif sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutu kale üzerinde oyun alanını terk ediyor.

8' Gelişen Beşiktaş atağında rakip ceza alanı sağ yan çizgisine yakın bir noktadan Mustafa Pektemek'in ceza alanına gönderdiği ortası hiçbir takım arkadaşına ulaşmayınca, top tehlikeli bölgenin dışına açılıyor.

5' Mustafa Pektemek ile girdiği kafa topu mücadelesinde sakatlık geçiren Pape Sow için sağlık ekipleri sahaya davet ediliyor.

4' Ofsayt (S.B. Elazığspor) Kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen Çağlar Birinci'nin ceza alanına gönderdiği ortasında, top ayaktan çıkarken Pape Sow rakip savunmanın önünde yer aldığında ofsayt bayrağı kalkıyor.

2' Atak yönü sağ kanatta taç çizgisine yakın bir noktada İsmail Köybaşı, rakibi Victor Vitolo'yu düşürünce hakem Mete Kalkavan oyunu durduruyor.

1' Beşiktaş maça hızlı başlıyor. Sol kanattan gelişen atakta İsmail Köybaşı'nın sağ ayağıyla ceza alanına gönderdiği ortası kaleci Zülküf Özer'de kalıyor.

1' İlk düdük çalıyor ve karşılaşma Beşiktaş takımının santra vuruşuyla başlanıyor.